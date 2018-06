Decizia nu este definitiva, putand fi contestata la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Pe 11 aprilie, Inspectia Judiciara anunta ca a exercitat actiunea disciplinara fata Kovesi, dupa ce aceasta ar fi desemnat, ca membru al unei echipei de control, un magistrat aflat intr-o stare vadita de incompatibilitate.

"Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de doamna Laura Codruta Kovesi, procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de articolul 99 litera g) din Legea nr. 303/2004, respectiv 'nerespectarea dispozitiilor procurorului ierarhic superior date in scris si in conformitate cu legea', constand in aceea ca a incalcat cu stiinta dispozitiile articolului 7 alineatul (3) din Ordinul nr. 5/12.01.2016 al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, care se refera la competenta de a dispune si a efectua controlul tematic: 'controlul pentru situatii deosebite si controlul tematic se dispun de catre conducatorii unitatilor de parchet si se realizeaza de catre acestia in mod direct sau prin procurori anume desemnati', prin desemnarea consilierului procurorului sef al DNA, judecator detasat, aflat intr-o vadita stare de incompatibilitate pentru efectuarea controlului tematic la doua servicii teritoriale", preciza IJ intr-un comunicat.

De asemenea, Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara si pentru savarsirea abaterilor prevazute de articolul 99 litera m) teza a II-a din Legea nr. 303/2004, si anume "nerespectarea in mod nejustificat (...) a altor obligatii cu caracter administrativ prevazute de lege sau regulamente", constand in aceea ca, pentru efectuarea aceluiasi control tematic, a incalcat cu stiinta dispozitiile articolului 65 alineatul (3) din Legea nr. 304/2004, republicata si modificata, transpuse in dispozitiile articolului 7 litera s) din Regulamentul de ordine interioara al Directiei Nationale Anticoruptie, care se refera la atributiile procurorului-sef al DNA si prevede ca acesta: "exercita controlul asupra activitatii procurorilor si a intregului personal din subordine, direct sau prin procurori anume desemnati", prin desemnarea consilierului procurorului-sef al DNA, judecator detasat, aflat intr-o vadita stare de incompatibilitate.

"Prin incalcarea regulamentului si desemnarea, in calitate de membru al echipei de control, a unui magistrat aflat intr-o stare obiectiva si vadita de incompatibilitate, s-a adus atingere principiilor legalitatii, impartialitatii si regulilor fundamentale (prevazute de articolele 1 alineatul 5, 16 alineatul 1 si 2, 20, 21 alineatul 3, 132 alineatul 1 din Constitutia Romaniei, articolul 5 din Legea nr. 303/2004 raportat la articolul 58 alineatul (3) din Legea nr. 303/2004 si articolul 65 alineatul (3) din Legea nr. 304/2004), precum si prestigiului si credibilitatii actului de justitie in infaptuirea caruia a fost implicata Directia Nationala Anticoruptie", mentioneaza sursa citata.

IJ a exercitat alte doua actiuni disciplinare impotriva Laurei Codruta Kovesi, ambele aflandu-se pe rolul Sectiei pentru procurori a CSM, potrivit Agerpres.