Iasi: O gospodina a ajuns in stare grava la spital dupa ce i-a explodat in fata un borcan cu compot

O femeie in varsta de 36 de ani, din localitatea Dancu, a fost adusa in stare grava la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi, dupa ce i-a explodat in fata un borcan cu compot.