In general, persoanele care prefera astfel de oferte de vacanta au un program flexibil ce le permite sa mearga intr-o calatorie programata cu doar cateva zile inainte de plecare, precum angajatii care nu sunt nevoiti sa stea la birou opt ore pe zi, seniorii si studentii.

Majoritatea turistilor care aleg serviciile unei agentii pentru a-si petrece concediul de vara intr-o destinatie de litoral precum Grecia, Turcia, Spania, Egipt sau Bulgaria isi programeaza calatoria cu cateva luni inainte, in primul rand pentru a beneficia de conditiile de plata ale programului Early Booking, conform studiului. In acest caz, se aplica reduceri de pana la 45%, iar suma poate fi achitata in rate.

"In general, din aceasta categorie fac parte familiile cu copii, care trebuie sa tina cont si de nevoile celor mici atunci cand isi planifica concediul de vara. Parintii iau in calcul data la care copiii intra in vacanta mare ori examenele nationale daca au de sustinut astfel de testari. Pentru acesti turisti e important ca toate detaliile vacantei - mijlocul de transport, cazarea, regimul de masa - sa fie stabilite din timp", afirma Raluca Hatmanu, reprezentanta tour-operatorului.

In aceasta perioada, cele mai multe oferte last minute sunt disponibile pentru destinatiile din Grecia. De exemplu, un pachet in Corfu, care include zbor charter cu plecare din Bucuresti pe data de 3 iulie si cazare 7 nopti cu demipensiune la un hotel de trei stele costa 349 de euro/persoana, pret cu 25% mai mic decat tariful initial. Pe insula Creta, in zona Heraklion, o persoana poate plati cu 20% mai putin pentru un pachet all inclusive intr-un hotel de trei stele si transport cu charter avion, iar cei care prind ofertele last minute in Lefkada pot beneficia de o reducere de 45%.

"Principalul avantaj al vacantelor prinse pe ultima suta de metri este legat de pret, care poate fi mai mic cu pana la 45% decat in momentul afisarii ofertei initiale. De multe ori, pretul poate rivaliza cu o oferta early booking, doar ca in ceea ce priveste oferta last minute turistul trebuie sa accepte conditiile de transport si cazare oferite in acel moment de agentie", spune Raluca Hatmanu, de la Christian Tour.

Persoanele care "vaneaza" astfel de oferte trebuie sa aiba in vedere si faptul ca acestea sunt in numar limitat, iar principiul care se aplica este 'primul venit, primul servit'.