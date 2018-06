Seismul a avut loc in jurul orei 5:56, la o adancime de 129 km, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (11 km), Covasna (39 km), Intorsura Buzaului (40 km), Valenii de Munte (48 km) si Mizil (52 km).

Un cutremur de magnitudine aproape similara, 3,1 pe Richter, a avut loc marti seara, la ora locala 21:20, in aceeasi zona seismica, dar in judetul Vrancea. Seismul s-a produs la o adancime de 110 km, in apropierea urmatoarelor orase: Slanic-Moldova (45 km), Tirgu Ocna (48 km), Onesti (48 km), Covasna (48 km) si Nehoiu (51 km), potrivit stirileprotv.ro.

In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind resimtit si la Bucuresti.