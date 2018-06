"Numarul mare de legi din zona Educatiei ajunse la promulgare, adesea cu prevederi contradictorii, denota ca la noi se face politica educationala dupa ureche. Chiar raportul lansat astazi ne arata ca multe dintre esecurile inregistrate de anumite sisteme de Educatie pot fi explicate prin politici nesanatoase si ineficiente. Riscurile unei abordari haotice sunt foarte mari si rezultatele pot fi foarte grave", a afirmat Iohannis, la lansarea raportului "World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise", care a avut loc la Biblioteca Centrala Universitara "Carol I".

El a subliniat ca trebuie crescuta calitatea actului didactic si stabilite obiective in domeniu bazate pe exigentele lumii moderne.

"In literatura de specialitate exista un termen care ar trebui sa ne atraga atentia. Este acela de 'middle income trap' (...) si descrie statele care pot creste pana la un punct, dar nu reusesc sa devina cu adevarat real dezvoltate. Astfel de state nu reusesc sa puna pe picioare o economie bazata pe cunoastere si cu o suficienta capacitate competitiva. Noi riscam sa devenim o astfel de tara si riscam sa intram intr-un astfel de blocaj daca nu rezolvam cat de curand problemele de echitate din invatamant, daca nu crestem calitatea actului didactic si daca nu stabilim obiective educationale bazate pe exigentele lumii moderne, nu pe exigentele lumii in care am trait noi in tineretea noastra", a explicat presedintele Iohannis, potrivit Agerpres.