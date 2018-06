Intrebat daca participarea la ceremonia de pe Arena Nationala poate fi considerata o greseala a primarului general, vicepresedintele PSD a raspuns ca nu si a facut, in schimb, referire la fondatorul "Coruptia ucide" si la Miscarea #Rezist.

"Cred ca nu a luat in calcul doamna primar faptul ca acolo e prezent doamnul Badita (Florin Badita, fondatorul Coruptia ucide - n.r.) si cu gruparea din asa-numita Miscare #Rezist. Este (Florin Badita - n.r.) un personaj de toata ziua sta pe strazi, nu stiu din ce traieste", a declarat Adrian Tutuianu. Vicepresedintele PSD si-a continuat firul criticilor facand trimitere la fascism si nazism.

„Vreau sa va spun ca asemenea evenimente nu trebuie sa fie maculate de nimeni si cred ca asta arata modul in care unii privesc societatea romaneasca. Cu foarte multa ura, cu atacuri care nu au la baza absolut nimic si cu atitudini care mie mi-aduc aminte de miscarile de tip fascist si nazist din Europa anilor 1940. Atunci se discuta de oameni, de suboameni, de urati, de strambi... Lucrurile astea, daca le lasam sa se manifeste in societatea romaneasca, ne vor costa scump”, a adaugat Tutuianu.

In momentul in care jurnalistul Digi24 ii atrage atentia ca intreaga Arena Nationala parea sa sanctioneze prin huiduieli prezenta Gabrielei Firea la ceremonia destinata Simonei Halep, vicepresedintele PSD a marcat "lucrul extraordinar" facut de primarul Capitalei. "Parea, eu nu cred ca toti. Doamna Firea a facut un lucru extraordinar, a facut ceea ce ar trebui sa faca orice demnitar, a felicitat un sportiv care a adus Romaniei faima, prestigiu, o expunere internationala pozitiva foarte buna si lucrul asta se intampla oriunde in lume, un primar ofera cheia orasului unui sportiv de exceptie", a declarat Tutuianu, potrivit Digi24.