Inca din anul 2014, Taberele MagiCAMP ofera, pret de o vara, copiilor incercati prea greu, prea timpuriu, sansa de a-si recastiga macar o particicica din copilaria petrecuta pe patul de spital. In cele patru editii anterioare mai bine de 490 de copii au avut parte de clipe magice transformate in amintiri memorabile.

Anul acesta 250 de copii vor sosi intr-un loc de basm unde organizatorii alaturi de 220 de voluntari le-au pregatit surprize si activitati care mai de care mai antrenante: de la catarat, trasee in parcul de aventura, poduri suspendate, tiroliana, treasure hunt, ateliere creative, seri de cinema si pana la show-uri de magie, distractie la piscina si multe altele. Ca in fiecare an, totul se va desfasura sub directa supraveghere a unei echipe de medici si asistente specializati in pediatrie oncologica, a psihologilor si a entertainerilor de top.

Anul acesta in taberele MagiCAMP echipa Global Records va oferi momente de neuitat pentru copiii care vor avea sansa sa ii cunoasca pe artistii pe care ii indragesc, printre care se numara Ina si Antonia. Povestea MagiCAMP se scrie alaturi de fiecare parinte, voluntar, medic, asistenta, sustinator si, in special, alaturi de fiecare copil care crede in MagiCAMP.

”Taberele MagiCAMP sunt locul in care cuvintele ”nu pot” pur si simplu nu exista, sunt taramul in care puterea zambetelor este mai mare decat orice incercare, sunt momente unice in care cele mai pure suflete se apropie, leaga prietenii, viseaza, sunt libere sa se joace. De 5 ani medici, voluntari, sponsori si parteneri isi dedica timpul copiilor si construiesc impreuna magia lui "Joaca la greu". Le multumim tuturor!”, afirma Melania Medeleanu, presedinte al Asociatiei MagiCAMP.