Incidentul s-a produs in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 3.20.

Barbatul in varsta de 58 de ani, cu domiciliul in acte in localitatea Ruginesti, insa cunoscut ca om al strazii, s-a aruncat de la etajul unu al spitalului, de pe holul unitatii medicale.

Acesta a iesit din salon pe hol, moment in care a fost observat de o asistenta care a incercat sa-l opreasca, prinzandu-l de picior. Barbatul s-a aruncat insa cu putere si a cazut in cap pe ciment.

Pacientul a fost declarat decedat, iar politistii fac cercetari in acest caz pentru moarte suspecta, potrivit Digi24.