Diagnosticata cu o boala incurabila anul trecut, ea fusese internata miercuri in stare grava intr-un spital din Sao Paolo, dupa ce suferise anumite complicatii.

Maria Esther Bueno, considerata cea mai buna jucatoare de tenis pe care a avut-o Brazilia, a fost lider mondial in patru sezoane (1959, 1960, 1964 si 1966). Bueno a intrat in Hall of Fame-ul tenisului in 1978. In ultimii ani, ea a comentat turnee importante.