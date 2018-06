Conform sursei citate, "patru demonstratii si proteste separate sunt asteptate sambata; locul si intervalul orar in care vor avea loc acestea se suprapune intr-o oarecare masura si se asteapta un numar mare de participanti; se estimeaza ca traficul pietonal si cel al autovehiculelor in aceste zone va fi afectat in mod negativ".

Sunt mentionate in Alerta "marsul LGBT (17,30 - 20,30), "Marsul pentru normalitate" si Marsul Noii Drepte (13,00 - 16,30), mitingul Partidului Social Democrat (20,00 - 22,00), dar si un miting de protest impotriva PSD: nu se cunoaste intervalul orar, insa el va corespunde probabil cu cel al mitingului PSD".

"Personalul Ambasadei SUA este sfatuit sa evite multimile agresive sau agitate si sa ramana constant in stare de alerta, atent la evenimentele din jur. Masuri recomandate: identificarea de rute alternative, planificarea programului in concordanta si pastrarea in minte a unei cai de "iesire" in cazul deplasarii prin zone aglomerate pentru a evita ranirea in caz de incidente", precizeaza Alerta pentru demonstratii.