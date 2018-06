"In contextul in care maine vor avea loc in Bucuresti 14 manifestari publice aprobate de Primaria Generala a Capitalei, vreau sa ii asigur pe romani ca am cerut structurilor Ministerului Afacerilor Interne sa ia toate masurile necesare pentru gestionarea corespunzatoare a fiecarui eveniment in parte. Toate sunt importante, iar institutiile statului sunt in slujba tuturor cetatenilor, motiv pentru care am solicitat ca fiecare actiune a fortelor de interventie sa aiba in vedere, cu prioritate, protectia participantilor. Am incredere ca asa se va intampla!



Personal, voi fi unul dintre cei care isi va incredinta propria siguranta jandarmilor, politistilor si celorlalti reprezentanti ai MAI, care maine vor fi la datorie, in strada.



La mitingul PSD voi fi alaturi de colegii mei, intrucat sunt de parere ca tacerea si indiferenta nu vor ajuta niciodata la construirea unei societati care sa se bazeze pe democratie. Intotdeauna actiunile care m-au ghidat in viata au avut ca pilon principal dreptatea, respectarea legii si a Constitutiei. Cred cu tarie ca este esential sa ne asumam raspunderea pentru faptele si actiunile noastre, fie ca suntem ministri, procurori, presedinti sau simpli cetateni!", a scris Carmen Dan pe Facebook.