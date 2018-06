"O politista aflata in timpul liber, a observat in curtea unui imobil din sectorul 4, un barbat care incerca sa sustraga mai multe bunuri.

Imediat, politista a solicitat sprijin si impreuna cu agenti din cadrul Sectiei 15 Politie s-a reusit prinderea si imobilizarea barbatului. Banuitul, cunoscut cu preocupari de natura infractionala, a fost condus la sediul subunitatii pentru audieri.

Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la furt calificat, cu cel in cauza in stare de retinere, urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva", se arata intr-un comunicat al DGPMB.