Te ajuta sa iti gasesti echilibrul

Corpul are o capacitate fantastica de a se adapta la noi conditii si de a invata. Iar cand vorbim de sporturile extreme, poate unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stii este cum sa iti tii echilibrul. Din fericire, acesta poate fi invatat la orice varsta, nu numai in copilarie. Totusi, daca vrei ca prima ta lectie pe bicicleta sa nu fie una care sa iti dea cosmaruri, este indicat sa nu uiti sa iti iei si echipamente de protectie, pe care vei vedea ca toti cei care fac sporturi extreme le poarta. Este suficienta o clipa de neatentie pentru un accident, asa ca cel mai bun lucru pe care il poti face pentru sanatatea ta este sa iti iei masuri de precautie.

Castigi abilitati noi

Sporturile extreme iti testeaza limitele fizice si psihice, intr-un mod cu totul nou. Atunci cand nu iti poti mentine concentrarea sau te pierzi cu firea, risti sa te accidentezi. Aici, aceste sporturi te invata un lucru foarte important, pe care il poti aplica si in viata de zi cu zi: cum sa iti mentii calmul chiar si in situatii-limita. Pentru o persoana care are un job stresant sau cu responsabilitate mare, aceasta abilitate noua pe care o invata o poate ajuta sa gestioneze mai usor situatiile dificile de la locul de munca, fara sa isi piarda cumpatul si sa comita erori grave.

Te scapa de frica

Teama este, adeseori, principalul obstacol in calea propriului nostru succes. Si cum cea mai buna metoda de a scapa de frica este sa o infrunti, sporturile extreme te pot lecui de temeri sau le pot transforma in experiente pozitive. Nu sunt multi cei carora nu le-ar fi macar putin teama sa sara cu parasuta ori cu parapanta, de la sute de metri inaltime. Insa atunci cand totusi faci aceste lucruri si vezi ca ai reusit sa te descurci si sa ajungi in siguranta la sol, capeti incredere in tine, iti cresti stima de sine si inveti unele mecanisme prin care sa iti confrunti mai usor temerile.



Iti lucreaza muschii mai bine ca orice antrenament la sala

Sporturile extreme sunt solicitante si iti pun la grea incercare toate grupele musculare, ceea ce inseamna ca vei obtine un antrenament complet. Miscarea are un efect pozitiv nu numai asupra corpului tau, ci si asupra starii de spirit, fiind unul dintre remediile terapeutice recomandate pentru combaterea starilor de depresie, stres sau anxietate. Si pentru ca practici o activitate care iti face placere, nu vei simti ca timpul trece la fel de greu ca la sala de sport sau ca la o sesiune de alergat prin parc.



Te ajuta sa slabesti

Un alt efect pozitiv al activitatilor fizice intense este ca te ajuta sa te mentii in forma sau sa pierzi cateva kilograme. Iar cand vine vorba de sporturile extreme, arderile la nivelul organismului sunt cu atat mai mari. De exemplu, intr-o ora de skateboarding poti arde in jur de 500 de calorii si chiar mai mult, daca ai deja suficienta experienta pentru a incerca scheme noi.