In perioada 08-10 iunie, Teatrul Excelsior va organiza in Piata Constitutiei evenimentul cultural artistic denumit “Spectacolele Vlaicu Voda, constand in concerte si spectacole in aer liber, cu ocazia celebrarii Centenarului Marii Unirii.

Pentru buna desfasurare a evenimentului, se va restrictiona traficul rutier in acest interval, intre orele 19.00 – 23.00, pe Bd. Libertatii, intre Calea 13 Septembrie si Bd. Natiunile Unite, precum si pe Bd. Unirii, intre Piata Constitutiei si Bd. I.C. Bratianu.



Rute alternative:

-Calea Rahovei – Bd. Regina Maria – Piata Unirii;

-Piata Arsenalului – Str. Izvor – Bd. Natiunile Unite.

Brigada Rutiera solicita conducatorilor de autovehicule sa circule cu prudenta, sa evite deplasarea in zona in aceasta perioada si sa respecte semnalele agentilor de politie rutiera.

Pietonii sunt rugati sa circule numai pe trotuare, sa traverseze strada prin locurile special amenajate, dupa o temeinica asigurare, la culoarea verde a semaforului electric si sa nu se deplaseze ori sa stationeze pe partea carosabila, se arata intr-un comunicat al Brigazii Rutiere.

Restrictii de circulatie pentru mitingul PSD

Cu ocazia unei manifestatii organizate in Piata Victoriei, la data de 09 iunie, in intervalul orar 20:00 – 22:00, Brigada Rutiera a Capitalei va dispune masuri specifice din competenta, in sensul restrictionarii temporare a traficului rutier.

Astfel, vor fi instituite urmatoarele restrictii de circulatie:

- pentru manifestatia publica, din Piata Victoriei, incepand cu ora 14.00, se va restrictiona traficul rutier pe Sos. Kiseleff, de la Arcul de Triumf pana la Piata Victoriei, respectiv Sos. Kiseleff, de la Arcul de Triumf pana la Piata Presei Libere (zona central - mediana, gradual, in functie de sosirea participantilor);

- se va restrictiona traficul si pe Str. Paris de la Piata Quito si pana la Piata Victoriei;

- pe Str. Arh. Ion Mincu cu exceptia riveranilor;

- breteaua care leaga Bd. Iancu de Hunedoara de Piata Victoriei;

- breteaua care leaga Sos. Nicolae Titulescu de Piata Victoriei;

- Bd. Lascar Catargiu intre Piata Romana si Piata Victoriei, precum si strazile care acced in acestea;

- Cal. Victoriei intre Piata Victoriei si Bd. Dacia, precum si strazile care acced in acestea;

- Bd. Aviatorilor intre Piata Charles de Gaulle si Piata Victoriei;

Totodata, nu se va permite accesul in Piata Victoriei dinspre Bd. Ion Mihalache, Sos. Nicolae Titulescu, Str. Buzesti.

Rute alternative:

-Cal. Dorobanti – Sos. Stefan cel Mare – Cal. Mosilor – Piata Universitatii;

-Bd. Ion Mihalache – Bd. Maresal Averescu – Bd. Marasti – Piata Montreal – Sos. Bucuresti-Ploiesti.

Restrictii de circulatie pentru "Marsul Diversitatii"

In ziua de 09 iunie se va desfasura manifestatia publica “Marsul Diversitatii” pe urmatorul traseu :

-Piata Victoriei – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Piata Universitatii, zona statui.

Pentru buna desfasurare a manifestatiei, se va restrictiona traficul rutier pe traseul mentionat si strazile care acced in acesta, gradual, in functie de numarul de participanti, intre orele 17.45 – 19.30.

Rute alternative:

-Str. Buzesti –Str. Berzei – Splaiul Independentei;

Restrictii de circulatie pentru "Marsul Normalitatii"

In ziua de 09 iunie, intre orele 13.30 – 15.30, se va desfasura manifestatia publica “Marsul Normalitatii” pe urmatorul traseu :

-Piata Victoriei – Bd. Lascar Catargiu – Piata Romana – Bd. Magheru – Bd. Nicolae Balcescu – Piata Universitatii – Bd. I.C. Bratianu deasupra pasajului – str. Halelor – Splaiul Independentei – Piciorul Pantei (de la Dealul Patriarhiei).

Deplasarea participantilor se va face pe banda I si II de circulatie.



Rute alternative:

-Piata Victoriei – Calea Victoriei – Piata Natiunile Unite;

-Piata Victoriei – Str. Buzesti – Str. Berzei – Splaiul Independentei;

-Piata Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara – Sos. Stefan cel Mare.