"E important sa fac inca un gest de asumare si sa fiu acolo la Pride, in numele tuturor prietenilor mei care nu sunt straight si care nu au curajul sa iasa la Pride, inclusiv in numele prietenilor mei persoane publice, inclusiv politicieni, care nu sunt straight si care nu au curajul sa-si asume orientarea asta si nu o fac din cauza ca sunt oameni lasi, o fac pentru ca in jurul lor est foarte multa stigma, foarte multa vina, foarte mult aratat cu degetul, foarte multa ura. Si eu am sa ies maine si am sa marsaluiesc impotriva acestei uri, cu un drapel rogvaiv pe mine", a spus Bucurenci, vineri, la conferinta de presa "Bucharest Pride 2018: Toti in Mars pe Calea Victoriei", a spus Bucurenci, vineri, la conferinta de presa "Bucharest Pride 2018: Toti in Mars pe Calea Victoriei", organizata de Fundatia ACCEPT.

Primaria Generala a Municipiului Bucuresti, prin Comisia de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunarilor Publice, a aprobat pentru sambata Marsul Diversitatii pentru vizibilitatea comunitatii LGBTI - Bucharest Pride, la care organizatorii estimeaza ca vor participa 4.000 de persoane.