Potrivit ordinii de zi a sedintei Sectiei pentru procurori din 12 iunie, se va lua in discutie "Nota Directiei resurse umane si organizare privind cererea formulata de procurorul Jean Nicolae Uncheselu de incetare a activitatii la Directia Nationala Anticoruptie si continuare a activitatii la Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj sau Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova", scrie Agerpres.

In aceeasi sedinta vor fi luate in discutie si cererea de incetare a activitatii la DNA formulata de procurorul Ciprian Vasile Dominte si continuarea activitatii la Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna, dar si cea a procurorului Ioan Ulici.

Victor Ponta a anuntat ca il va da in judecata pe Uncheselu, cel care l-a trimis in judecata alaturi de Dan Sova in dosarul Turceni-Rovinari pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, spalare de bani si complicitate la evaziune fiscala, dosar in care fostul premier a fost achitatin prima instanta la ICCJ.