"Ce se intelege din comunicatul de presa, pentru ca deocamdata nu avem altceva, pare absurd, complet absurd. Articolul 132, alineatul 1, din Constitutia Romaniei prevede ca procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei, dar asta nu inseamna ca ministrul este un sef peste toti procurorii. Ar insemna atunci ca procurorii sunt subordonati unui reprezentant politic, pentru ca ministrul Justitiei face parte din Guvern. In intelesul dreptului romanesc si al Constitutiei, autoritatea ministrului Justitiei nu este o subordonare ierarhica, ci, pur si simplu, o relatie administrativa, similara intre cu relatia existenta intre ministrul Justitiei si instantele judecatoresti. (...) Prin urmare, consider, cel putin in forma in care am vazut prin acest comunicat, ca CCR si-a depasit competentele, (...) a mai facut-o de nenumarate ori in ultima vreme si exista multe exemple care au fost comentate in spatiul public", a declarat Vlad Alexandrescu la RFI, potrivit Agerpres.

El a reamintit ca presedintele Curtii, Valer Dorneanu, "a interzis publicarea unei opinii separate a unuia dintre judecatori".

"Sa ne amintim ca atunci cand a cerut instituirea unui prag precis de valoare financiara in interpretarea legii s-a substituit Parlamentului (...) Sa ne amintim ca printr-o alta decizie, tot din 2018, CCR a declarat ca inadmisibile sesizarile presedintelui Iohannis in privinta legilor Justitiei, invocand, practic, o retroactivitate a unei decizii tot din 2018. (...) Noi am identificat circa zece astfel de depasiri de competente, ceea ce arata ca CCR a intrat intr-o criza de credibilitate in spatiul public, in opinia publica", a declarat Alexandrescu.

Fiind intrebat despre sesizarea facuta de CCR la Comisia de la Venetia, el a spus: "Este un demers pur politic, ceea ce arata, inca o data, ceea ce am spus de mai multe ori, ca se vede tot mai limpede ca aceasta Curte este compusa din niste superpoliticieni si nu din niste magistrati, cum ar fi normal".

"Ei se comporta ca niste superpoliticieni, cu supersalarii, superpensii si superimunitati. Sunt oameni politici, au fost reprezentanti importanti ai PSD, UDMR, au avut functii politice in stat. Este un demers disperat, de imagine, care nu are nici o legatura cu mersul justitiei. Comisia de la Venetia nu este un organism ierarhic care sa fie sesizat in chestiuni de acest gen", a adaugat senatorul USR.

Referindu-se la faptul ca la CCR exista judecatori numiti de catre tot spectrul politic, inclusiv de presedinte, Alexandrescu a spus: "Eu cred ca asistam astazi, intr-un fel, la culminarea acestui proces de numire politica care a decurs in toti acesti ani si, de aceea, USR militeaza pentru o schimbare completa a modului de numire a judecatorilor".

"Una din idei este daca n-ar trebui sa schimbam Constitutia, pentru a da Inaltei Curti de Casatie si Justitie atributia de a limita aceasta extindere, practic infinita, la care asistam a competentei CCR. Ar trebui gandit un mecanism de reglaj fin intre cele doua Curti, astfel incat una sa poata cenzura excesele alteia. Sa ne amintim ca acesti judecatori au fost numiti, intr-adevar, de diverse partide politice, uneori de presedinte, s-a asteptat de la ei fidelitate, sunt oameni politici in marea lor majoritate, unii nici macar nu sunt magistrati si asistam, astazi, intr-adevar, la o explozie a acestui fenomen. Te poti intreba de ce nu sunt magistrati, de ce nu sunt judecatori de profesie, de ce nu sunt oameni care au o cariera in magistratura si nu au avut nicio legatura cu politicul?", a mai declarat liderul USR.