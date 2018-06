Potrivit unui comunicat de presa al eurodeputatului Siegfried Muresan, alaturi de Asociatia "MagiCamp" a mai primit aceeasi distinctie filosoful si eseistul Mihai Sora, decizia fiind anuntata miercuri seara de catre Cancelaria Premiului Cetateanului European.

Muresan subliniaza ca Asociatia "MagiCAMP" s-a remarcat prin proiecte si activitati gratuite de sustinere si reintegrare in viata sociala a copiilor cu afectiuni oncologice, cu arsuri grave si a celor care au pierdut pe cineva drag, dar si a familiilor acestora.

"Peste 500 de copii din Romania si din Republica Moldova au beneficiat de terapie prin joaca, ingrijire, inclusiv medicala, si de consiliere de specialitate in taberele de vara 'MagiCAMP'. Sprijinul a continuat cu diferite proiecte sociale, precum facilitati de cazare pentru familiile copiilor cu afectiuni grave, dar si prin proiecte de asistenta pe parcursul tratamentului si dupa finalizarea acestuia. Peste 500 de copii si membri ai familiilor acestora care au avut nevoie sa fie aproape de spital pentru tratament au fost gazduiti in apropierea spitalelor din Bucuresti, Cluj si Viena unde urmau tratamentul", a scris deputatul european in argumentarea care a insotit nominalizarea sa, se arata in comunicat.

Prin proiectul 'MagicBO', lunar, peste 100 de persoane in situatii dificile primesc sprijin material de la Asociatia 'MagiCAMP' pentru a-si asigura nevoile de baza, a mai indicat el.

"Mare parte dintre aceste activitati se desfasoara cu sprijinul celor circa 600 de voluntari ai asociatiei, oameni care isi dedica din timpul si din sufletul lor pentru a alina din suferintele copiilor bolnavi si ale familiilor lor. Actiunile 'MagiCAMP' contribuie la asigurarea drepturilor la protectie si ingrijiri necesare pentru bunastarea copiilor, consacrate in Carta drepturilor fundamentale a UE", a mai argumentat Muresan.

Premiului Cetateanului European 2018 va fi inmanat oficial laureatilor in cadrul unei ceremonii pe care o va organiza Biroul de Informare al Parlamentului European din Bucuresti in lunile care urmeaza.

Parlamentul European acorda, anual, incepand cu 2008, Premiul Cetateanului European pentru activitati si initiative realizate de cetateni, grupuri, asociatii sau organizatii care, prin actiunile lor de zi cu zi, promoveaza valorile consacrate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care au demonstrat un angajament remarcabil pentru promovarea unei mai bune intelegeri reciproce si a unei integrari mai puternice in randul cetatenilor statelor membre sau care au facilitat cooperarea transfrontaliera sau transnationala pe termen lung in vederea consolidarii spiritului european.

Fiecare membru al Parlamentului European are dreptul sa nominalizeze anual pentru aceasta distinctie o singura persoana, grup, asociatie sau organizatie, propunerile urmand a fi analizate de catre un juriu national format din deputati din tara respectiva, iar, apoi, inaintate catre Cancelaria Premiului European, forul care ia decizia finala privind lista laureatilor din anul respectiv.

De-a lungul vremii, din Romania au castigat Premiul Cetateanului European, printre altii, scriitorul Andrei Plesu (2014), Societatea "Timisoara" (2014), Ioana Avadani (2013) si jurnalistul Cristian Pantazi (2017), se arata in comunicatul citat.