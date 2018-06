Incidentul a avut loc miercuri, intr-un parc din centrul Brasovului. Fiica fostului senator Sebastian Grapa ar fi fost lovita barbat in varsta de 58 de ani care se afla in stare de ebrietate. Fostul senator a facut publice imaginile in care se vede cum fata in varsta de 18 ani este lovita in timp ce este deja intinsa pe o banca. In urma incidentului fata s-a ales cu mana rupta.

In consecinta, Sebastian Grapa si-a dus fiica la urgenta unde a depus o plangere la Sectia 1 Politie.

„Rezultatul corectiei aplicate fiicei mele de catre un dement aflat in libertate. In atentia tururor celor care-si exprima opiniile fara sa aiba habar ce s-a intimplat... Daca mai au si copii... le doresc sa nu pateasca acelasi lucru. Sa rupi mana unui copil care se bucura de viata trebuie sa fii dereglat rau la bibilica. In privinta a ce i-as fi facut eu ca tata al copilului este usor de imaginat. Nu doar o mana, ci chiar capul i l-as fi rupt, dar eu cred ca statutul de fiinta umana si educatia sunt suficiente sa ma ajute sa-mi reprim instinctul animalic si sa astept ca sectia 1 politie Brasov sa-si faca datoria“, a scris Sebastian Grapa pe reteaua de socializare, potrivit Digi24.