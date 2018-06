Un comunicat al CCR sublinia, marti seara, ca decizia in baza careia a fost trimisa plangerea a fost luata in unanimitate, scrie stiri.tvr.ro.

Intr-o declaratie data pentru ziare.com, Livia Stanciu si-a motivat gestul prin faptul ca documentul final are un continut diferit fata de ce s-a discutat in sedinta.

In sesizare, CCR acuza atacuri virulente declansate impotriva sa, din partea unor reprezentanti ai unor autoritati publice, precum si ai unor partide parlamentare. Judecatorii se plang ca, astfel, Curtea Constitutionala ar fi discreditata si ar fi pusa sub semnul indoielii obligativitatea deciziilor sale.

"Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei, intrunit marti, a hotarat, cu unanimitate de voturi, in prezenta tuturor membrilor sai, sesizarea secretarului general al Consiliului Europei, a Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) si a presedintelui Conferintei Curtilor Constitutionale Europene in legatura cu atacurile virulente declansate impotriva Curtii Constitutionale, prin care unii reprezentanti ai unor autoritati publice, precum si ai unor partide parlamentare au discreditat si delegitimat autoritatea acestei institutii fundamentale a statului - garantul suprematiei Constitutiei - fiind pusa sub semnul indoielii obligativitatea deciziilor sale, fiind facute chiar indemnuri adresate populatiei si presedintelui statului sa nu respecte si sa nu puna in aplicare Decizia Curtii Constitutionale numarul 538 din data de 30 mai, privind cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre Ministrul Justitiei, pe de o parte, si presedintele Romaniei, pe de alta parte, in principal, si intre Guvernul Romaniei si presedintele Romaniei, in subsidiar, cerere formulata de prim-ministrul Guvernului", se arata in comunicatul de marti seara al CCR.