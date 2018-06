Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Maria Carp politistii municipiului Botosani, care au fost sesizati de catre reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani, au deschis un dosar penal pe numele barbatului pentru rele tratamente aplicate minorilor.

"Din cercetari a reiesit faptul ca acesta, in luna aprilie 2018, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, a provocat copiilor sai minori, de 3, respectiv 5 ani, arsuri la nivelul mainilor, cu o tigara. Totodata, barbatul a exercitat acte de violenta si asupra sotiei sale, in varsta de 27 de ani, minorii asistand la acest comportament", sustine Carp.

Minorii au fost internati in regim de urgenta in Centrul de Primire a Copilului in Regim de Urgenta Botosani, iar tatal acestora a fost retinut pentru 24 de ore. Urmeaza ca barbatul sa fie prezentat instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva, potrivit Digi24.