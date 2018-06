Potrivit purtatorului de cuvant al MAE, Paul Ciocoiu accidentul ar fi avut loc in urma unei depasiri riscante efectuate de soferul autocarului.

"La bordul autocarului se aflau circa 50 turisti romani care se intorceau din Grecia. 11 au suferit rani usoare, 10 dintre ei au fost internati, au primit ingrijiri medicale si au fost ulterior externati. Un al 11 cetatean roman a refuzat spitalizarea. Toti au suferit mai multe contuzii, dar sunt in stare stabila, in afara oricarui pericol", a precizat acesta.

In autocar se aflau si doi minori, insa acestia nu au fost raniti.

"Ambasada Romaniei la Sofia urmareste indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs la data de 7 iunie, in apropierea localitatii Vidin, in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, avand la bord 48 de pasageri", precizeaza MAE.

Conform datelor obtinute de reprezentantii ambasadei, "in urma producerii accidentului, 11 cetateni romani au suferit rani usoare si medii, care au necesitat ingrijiri medicale", arata sursa citata. Zece dintre acestia au fost transportati la o unitate medicala din zona, fiind ulterior externati la cerere pentru a-si continua calatoria.

De asemenea, reprezentantii ambasadei au contactat compania de transport, iar in urma discutiilor a rezultat faptul ca un alt autocar al companiei va prelua toti pasagerii.

Potrivit MAE, Ambasada Romaniei la Sofia monitorizeaza cu prioritate situatia si mentine legatura cu autoritatile locale si cu cetatenii romani, acordand asistenta consulara, relateaza Digi24.