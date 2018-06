„In caz ca nu stiati, noi avem redactia in Piata Victoriei, intr-o cladire corporatista cu perspectiva buna spre Piata. Si tocmai am fost anuntati ca sambata, incepand cu 18:00, se ia complet curentul in cladire pentru 3-4 ore. Tot sambata, dar de la 20:00, e mitingul pesedistilor. Coincidenta? Sau asa incepe dictatura?”, a anuntat TNR pe pagina de Facebook.

Mesajul primit de membrii redactiei a fost: „Intreruperea va fi totala, adica nici generatorul diesel nu va functiona in perioada mentionata mai sus”, potrivit paginii de Facebook a Times New Roman.



Mitingul organizat de PSD va avea loc in 9 iunie de la ora 20:00, in Piata Victoriei, si va avea ca tema apararea democratiei si a statului de drept, a afirmat luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, liderul partidului, Liviu Dragnea.