''Extradarea este posibila chiar daca nu avem un tratat bilateral cu Republica Costa Rica. (...) Este necesar ca persoana condamnata sa fie data in urmarire (...), apoi este necesara urmarirea internationala. (...) In acest moment, nu avem un tratat bilateral cu Republica Costa Rica in domeniul extradarii, insa cooperarea in aceasta materie poate sa aiba loc in temeiul curtoaziei internationale, cu asigurarea reciprocitatii. (...) A doua procedura, se poate realiza in baza conventiilor multilaterale. (...) Intervalul de timp tine de legislatia Republicii Costa Rica'', a precizat ministrul, potrivit Agerpres.