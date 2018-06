1. Lego „Femei de la NASA”

Setul Lego „Femei de la NASA”, lansat in noiembrie 2017, se pare ca a devenit in scurt timp cea mai bine vanduta jucarie de pe site-ul Amazon.

Setul cuprinde 4 minifigurine ale unor personalitati feminine din lumea stiintifica: Nancy Grace Roman, prima femeie care a ocupat o functie executiva in cadrul NASA, Margaret Hamilton, inginer lider în dezvoltarea de software de zbor la bord pentru misiunile Apollo ale NASA, Sally Ride, prima femeie astronaut in spatiu si Mae Jemison, astronaut NASA si prima femeie de culoare care a ajuns in spatiu. Alaturi de cele patru minifigurine setul contine si trei structuri din lego descriptive pentru domeniile in care au activat cele 4 femei, plus o multime de accesorii interesante.

Un astfel de cadou poate fi o ocazie buna sa-l introduci pe copilul tau in lumea fascinanta a astronautilor, prin aceste personaje feminine care au facut istorie la NASA si au promovat implicarea femeilor in stiinta.

Setul Lego se poate dovedi o lectie interesanta de istorie pentru intreaga familie.

Pret: aproximativ 100 de lei



2. Microscop

Microscopul este asociat in mare parte cu laboratoarele de stiinta, adevarul este insa ca acesta este un cadou foarte accesibil- costa chiar mai putin ca un joc Nintendo si il poti gasi usor loc in camera copilului.

Odata ce ai un microscop in casa, orice poate deveni obiect de studiu, de la mancare, pana la insecte mici sau frunze adunate din parc. Copilul poate invata astfel despre lumea din jur intr-un mod inedit, care-i va trezi interesul pentru stiinta.

In plus, un microscop va starni cu siguranta curiozitatea intregii familii si va oferi cateva subiecte interesante de discutat cand sunteti impreuna.



Pret: de la 490 de lei



3. Luke Skywalker Landspeeder

Landspeeder este o masina pentru copii realizata dupa naveta spatiala din filmul Star Wars: A New Hope. Are doua locuri, un bord interactiv cu lumini si sunete din film, plus o viteza orbitala de 8 km pe ora, suficient ca sa teleporteze un copil intr-o calatorie intergalactica imaginara.

Din pacate, adultii nu incap in masina dar beneficiul parintilor care au in casa un Landspeeder este ca vor avea scuza perfecta pentru a-si da frau liber propriei imaginatii si a se juca, de exemplu, cu o sabie cu laser ca cea din Star Wars. Cineva trebuie sa intre in jocul copiilor.

Pret: aproximativ 800 de lei

4. Infinity cube „fidget toy”

Cubul Infinity este cadoul perfect pentru un copil cu multa energie, e distractiv si il ajuta sa se concentreze. Asa numitele „fidget toys” au fost realizate pentru a ajuta copiii sa-si pastreze concentrarea atunci cand nu se joaca, dar si pentru a elibera adultii de stres.

Pentru adulti, joaca cu un cub Infinity, ce are acelasi efect ca o minge antistres, poate ajuta la eliberarea stresului si anxietatii dupa o zi grea de munca. Cubul din plastic (sau aluminiu pentru variantele mai scumpe) are o constructie ingenioasa care te lasa sa-i alterezi forma in mai mult feluri, chiar si cu o singura mana.

Pret: incepe de la 20 de lei

5. Consola Nintendo Switch

Avantajul lui Nintendo Switch fata de un sistem clasic de gaming este ca te poti juca pe el atat acasa, cat si pe drum.

Cand esti acasa, poti amplasa consola Nintendo Switch in dock-ul ei special care la se va conecta la televizor si iti va permite sa te joci alaturi de copilul tau Super Mario Odyssey de exemplu, o versiune upgradata a clasicului Super Mario.

Daca deconectezi consola de la dock, aceasta va trece automat in modul „handheld” astfel incat experienta de gaming se continua, de data asta in autobuz, masina, avion etc. De ajutor atunci cand trebuie sa pleci cu copilul la drum lung.

Este posibil, de asemenea, ca mai multe persoane sa isi aduca consolele Nintendo Switch laolalta pentru o sesiune de multiplayer fata in fata- valabil atat pentru prietenii copilului cat si pentru cei ai parintilor.

Pret: aproximativ 1400 de lei

6. Cartea „Press here” de Hervé Tullet

O carte surprinzator de simpla si amuzanta atat pentru copii cat si pentru adulti. Apasa bulina galbena de pe coperta cartii si apoi urmeaza instructiunile dinauntru, ce te vor indemna sa scuturi, sa intorci cartea sau sa apesi pe buline, ca sa vezi ce urmeaza.

Aceasta carte arata ca nu e nevoie decat de putina imaginatie si interactiune ca sa te distrezi in familie. In plus, e atat de neasteptata ca vei vrea cu siguranta sa o arati nu doar copiilor dar si prietenilor cand te vor vizita.

Pret: aproximativ 70 de lei

Indiferent de cadoul pe care-l alegi pentru copilul tau, ai grija sa fie inspirational, creativ si educativ. Si nu neaparat doar pentru el.

Surse foto: radioflyer.com, originalinfinitycube.com