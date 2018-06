Intrebat, la Palatul Cotroceni, daca ia in calcul organizarea unui referendum prin care sa ceara parerea romanilor pe tema deciziei CCR in cazul procurorului-sef al DNA, Iohannis a raspuns: "Este, sigur, o discutie care se poate purta, daca se impune sau nu un referendum, insa aici apar anumite riscuri. O decizie a Curtii Constitutionale nu poate fi discutata prin referendum. Prin referendum pot fi discutate problemele din punct de vedere al constructiei statului, dar in domeniu (...) statul are o abordare foarte clara de mai bine de zece ani incoace, si anume independenta procurorilor si nesubordonarea politicului. Acest lucru este foarte bine ancorat in Justitia romaneasca si nu cred ca trebuie supusa acum aceasta chestiune unei consultari populare. Dar, sigur, vedem din pacate ca sunt tot mai multi politicieni care pun oarecum sub semnul intrebarii anumite aspecte ale independentei Justitiei si, daca va fi nevoie, putem sa convocam un referendum pe aceasta tema".

"N-o sa comentez decizia CCR, astept motivarea Curtii pe care o vom citi pana o intelegem sau pana intelegem ceva din ea, dupa care voi comunica ce trebuie facut sau ce voi face eu. Insa, la momentul acesta pot sa va spun 2-3 lucruri: aceasta decizie a Curtii aparent vorbeste doar despre o chestiune foarte concreta, de revocare sau nerevocare a procurorului-sef al DNA. In realitate sunt insa mult mai multe teeme care apar si merita discutate, bunaoara statutul procurorilor. Sunt convins ca procurorii trebuie sa fie independenti, in niciun caz nu trebuie sa fie controlati politic. Nu pot fi in subordinea unui politician, fie el si ministru. In consecinta, orice am face trebuie sa asigure independenta procurorilor pentru a garanta o justitie independenta", a mai spus Iohannis.

"Avem in Constitutie un paragraf care spune ca procurorii sunt sub autoritatea ministrului. Eu inteleg ca ministrul trebuie sa aiba o autoritate si sa o foloseasca pentru a apara independenta procurorilor, chiar in dezbaterea publica. Autoritatea ministrului ar trebui orientata spre inlesnirea muncii procurorilor, in niciun caz nu inseamna ca procurorii sunt in subordinea ministrului", a mai precizat presedintele statului.

Totodata, chestionat in legatura cu eventuale consultari cu ONG-urile si cu partidele politice cu privire la decizia CCR, seful statului a precizat: "In masura in care se impun consultari pentru a gasi o abordare buna, sigur se pot face si consultari".