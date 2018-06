"150 de tari din intreaga lume se unesc in cea mai ambitioasa miscare civica la nivel international - World Cleanup Day. Pe 15 septembrie 2018, milioane de voluntari din intreaga lume vor spune 'Let's Do It!' in lupta impotriva uneia dintre cele mai presante probleme de mediu - deseurile. World Cleanup Day va incepe pe 15 septembrie, la ora 10:00, in Noua Zeelanda. Valul de actiuni de curatenie va urma soarele prin 24 de fusuri orare si se va incheia 36 de ore mai tarziu in Hawaii. Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populatia Globului pentru a produce o schimbare reala de comportament", se arata intr-un comunicat transmis de Let's Do It, Romania!.

Evenimentul are urmatorul calendar: in perioada 1 mai - 30 august - recrutarea voluntarilor pentru echipa de organizare; 15 mai - 31 august - realizarea Hartii Deseurilor cu ajutorul aplicatiei de mobil World Cleanup; 15 mai - 15 iulie - mobilizarea partenerilor cheie (companii, autoritati, media); 1 iulie - start inscrieri pentru Ziua de Curatenie Nationala si Globala; 15 septembrie - Ziua de Curatenie Globala.

Echipa Let's Do It, Romania! recruteaza voluntari pentru organizare atat pentru echipa centrala de la Bucuresti, cat si pentru echipele locale din fiecare judet. Sunt cautati voluntari in domenii precum comunicare, IT, HR, fundraising, logistica, organizator de evenimente sau relatia cu autoritatile publice. In acest moment, reteaua nationala numara peste 100 de membri. Toti cei interesati pot aplica pe site-ul letsdoitromania.ro la sectiunea "Hai in echipa!".

"Cartarea sau identificarea mormanelor de deseuri va fi realizata cu ajutorul aplicatiei de mobil World Cleanup. Aplicatia a fost dezvoltata plecand de la modelul anterior creat in Romania in anul 2015 si poate fi descarcata gratuit din AppStore sau GooglePlay. Cartarea va avea loc in perioada 15 mai - 31 august, iar voluntarii pot participa la evenimentele de cartare comunicate prin pagina de Facebook Let's Do It, Romania! sau individual, ori de cate ori descopera o zona cu deseuri. Toate zonele cu deseuri sunt incarcate in World Waste Platform, prima baza de date despre deseuri dezvoltata la scala internationala. Aceasta cuprinde informatii despre loc, tipuri, originea deseurilor pentru analiza si pentru a arata progresul realizat", a mentionat aceeasi sursa.



Parteneri institutionali in Romania sunt Ministerul Mediului, Ministerul Apelor si Padurilor si Ministerul Educatiei Nationale. Parteneri nonguvernamentali: AIESEC, ANOSR, CNE, CTR, Cercetasii Romaniei, Federatia VOLUM, Grup PONT, JCI, UOSMR, FDSC.

Miscarea Let's Do It, World!, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat nastere in 2008, atunci cand Estonia a organizat prima Zi de Curatenie Nationala si a reusit sa mobilizeze 50.000 de voluntari intr-o singura zi. Romania este parte din reteaua internationala Let's Do It World! inca de la inceput, fiind a patra tara care a organizat o actiune nationala de curatenie. Comunitatea s-a dezvoltat in ultimii 10 ani si numara astazi 150 de tari cu experienta sau care vor organiza pentru prima oara o Zi de Curatenie Nationala in 2018.

Din 2010 si pana in prezent, "Let's Do It, Romania!" a implicat peste 1.400.000 de voluntari in actiuni de curatenie nationala si peste 50.000 de elevi si parinti in proiecte de educatie ecologica, fiind curatate 18.000 de tone de deseuri.