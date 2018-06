Statele membre ale Uniunii Europene nu pot impiedica libertatea de sedere a unui cetatean al Uniunii prin refuzul de a acorda sotului sau de acelasi sex, cetatean al unei tari non-UE, un drept de sedere derivat pe teritoriul lor, a stabilit marti Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), in cauza privindu-i pe cetateanul roman Relu Adrian Coman si pe partenerul sau de acelasi sex, cetateanul american Robert Clabourn Hamilton, informeaza un comunicat al Curtii cu sediul la Luxemburg, informeaza Agerpres.

“Notiunea „sot”, in sensul dispozitiilor dreptului Uniunii privind libertatea de sedere a cetatenilor Uniunii si a membrilor familiilor lor, cuprinde sotii de acelasi sex. Desi statele membre sunt libere sa autorizeze sau sa nu autorizeze casatoria homosexuala, ele nu pot impiedica libertatea de sedere a unui cetatean al Uniunii prin refuzul de a acorda sotului sau de acelasi sex, resortisant al unei tari non-UE, un drept de sedere derivat pe teritoriul lor”, a decis Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

Curtea de Justitie a UE, despre recunoasterea casatoriilor gay: "O asemenea obligatie nu aduce atingere identitatii nationale si nici nu ameninta ordinea publica a statului"

, mai precizeaza Curtea.

Relu Adrian Coman si Robert Clabourn Hamilton formeaza un cuplu de mai bine de 16 ani. S-au cunoscut la New York si s-au casatorit in Belgia, in 2010. In 2012, cei doi au intentionat sa se mute in Romania, dar Hamilton, cetatean american, nu a obtinut drept de rezidenta. Sotii au deschis un proces la Judecatoria Sectorului 5, care a ajuns apoi la Curtea Constitutionala. CCR nu s-a putut pronunta si a trimis cazul la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, ale carei recomandari vor constitui un reper in toate tarile UE.

Dupa decizia Curtii Europene, procesul se va intoarce la Curtea Constitutionala din Romania, care trebuie sa se conformeze recomandarii Curtii Europene.