Un echipaj SMURD si un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta au intervenit marti, pe strada Theodor Sperantia din municipiul Constanta in cazul unui accident feroviar, in urma caruia un barbat in varsta de 30 de ani si-a pierdut viata. Politistii criminalisti au deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care s-a petrecut accidentul.

Tot in dimineata zilei de marti a mai avut loc un accident feroviar. Un cioban care se afla cu oile pe camp in apropierea localitatii Castelu, a fost lovit de tren, medicii ajunsi la fata locului constatand decesul unui barbat in varsta de 46 de ani, potrivit Adevarul.ro.