"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Guatemala ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale privind puternica eruptie din 3 iunie 2018 a Vulcanului de Foc (aflat la aprox. 40 km de capitala), aeroportul international „La Aurora” a fost inchis pana cand autoritatea aviatica nationala va considera ca vor putea fi reluate in conditii de maxima securitate zborurile. Presedintele guatemalez Jimmy Morales a decretat stare de calamitate in cele trei departamente afectate de vulcan (Escuintla in sud, Sacatepequez si Chimaltenango in vest), iar gradul de alerta este mentinut la nivel rosu (maxim).

Se recomanda cetatenilor romani sa evite deplasarile care nu sunt necesare, iar in cazul in care se afla in aceasta tara sa respecte cu strictete instructiunile oferite de Protectia Civila guatemaleza si sa se informeze in permanenta cu privire la actualizarile oferite de Institutul local de Seismologie, Vulcanologie si Meteorologie.

Cetatenii romani sunt sfatuiti sa se adreseze Ambasadei Romaniei in Statele Unite Mexicane, care asigura reprezentarea diplomatica si consulara a Romaniei pentru Republica Guatemala si sa isi anunte prezenta in regiune, comunicand astfel propriile coordonate pentru a putea fi contactati in cazul in care situatia se va agrava.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Ciudad de Mexico: +525552800447 si +525552801869, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Mexic: +525538833072", se arata intr-un comunicat.