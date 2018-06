Barbatul din Bistrita, in varsta de 56 de ani, a fost amendat duminica, de Politia Locala, dupa ce a infasurat un cires cu sarma ghimpata. Aceasta s-a ales cu o amenda de 300 de lei dupa ce vecinii l-au reclamat, speriati fiind de faptul ca unii copii ar putea sa se raneasca.

"Barbatul a fost amendat conform prevederilor Legii 61 art. 2.1 cu o suma de 300 de lei. Copacul se afla pe domeniul public, asa ca i s-a solicitat politicos, dar insistent, sa indeparteze sarma ghimpata din copac", a declarat, seful Serviciului de Ordine Publica din Politia Locala Bistrita, Ovidiu Gabrian.

Copacul a fost plantat in urma cu zeci de ani de barbat, in fata blocului in care locuieste, intr-o gradina comuna aflata intre blocuri. Anul acesta, nervos fiind pe copiii din zona care au inceput sa se urce in copac de cum s-au copt ciresele, acesta a decis sa protejeze copacul plin de fruncte infasurandu-l in sarma ghimpata.

Ulterior, sarma ghimpata a fost indeparata din copac in prezenta agentilor de la Politia Locala Bistrita, potrivit Mediafax.

Dupa ce a fost amendat si obligat sa scoata sarma ghimpata, barbatul a amenintat ca o sa taie copacul.