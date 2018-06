O femeie din Focsani a nascut langa statia de taxi pentru ca niciun sofer nu a luat-o

O femeie in varsta de 33 de ani, a nascut in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 2 langa o statie de taxiuri in cartierul Sud al municipiului Focsani. Conform unor martori, femeia ar fi vrut sa ia taxiul pentru a ajunge la spital, insa soferul taxiului nu ar fi dorit sa o transporte pe viitoarea mamica.