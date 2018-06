In mediul online au aparut imagini cu scenele de violenta care ar fi fost inregistrate de o camera de supraveghere de pe Bulevardul Regina Maria. Politia s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de violenta in familie.

Potrivit Politiei Capitalei, in data de 2 iunie, la miezul noptii, Sectia 14 Politie a fost sesizata, prin apel 112, ca pe Bd. Regina Maria, nr. 43, o femeie este agresata de un tanar si la fata locului s-au deplasat cu operativitate agenti de siguranta publica, care au identificat persoana vatamata, precum si agresorul, care era fiul acesteia, scrie Agerpres.



"Femeia a fost transportata la o unitate spitaliceasca pentru ingrijiri medicale, in urma acestora constatandu-se ca leziunile suferite nu au fost de natura a-i pune viata in pericol, motiv pentru care a parasit unitatea de primiri urgente. Barbatul in varsta de 40 de ani, cunoscut cu afectiuni medicale, a fost internat intr-o unitate de specialitate. Sectia 14 Politie s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de violenta in familie, urmand a fi stabilita intreaga situatie de fapt si a fi dispuse masuri in consecinta", arata reprezentantii DGPMB.

In imagini se vede cum un barbat cu bustul gol ia pe sus o femeie pe care care o taraste cativa metri pe trotuar. La un moment dat, victima, cazuta la pamant, incearca sa se ridice. Agresorul se napusteste asupra ei cu picioarele.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, femeia agresata nu a depus plangere impotriva fiului sau, iar barbatul ar avea grave probleme psihice, fiind internat la Spitalul de Psihiatrie ''Al. Obregia''.