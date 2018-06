“Duminica, la ora 22,45, Detasamentul de Pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina la un incendiu la un autoturism aflat in localitatea Archid. In momentul sesizarii, incendiul se manifesta in partea din fata a masinii La fata locului s-a deplasat si SMURD Sarmasag. In masina a fost gasit decedat un barbat de 54 de ani, din Coseiu, cadavrul acestuia fiind carbonizat. Cauza probabila a incendiului este de natura electrica”, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Salaj, Lucian Jacodi.

In momentul aprinderii autoturismului motorul era supraturat si soferul inconstient.

Ulterior, victima a fost transportata la Serviciul de Medicina Legala, pentru a se stabili cauza decesului.

Politia si pompierii continua cercetarile in acest caz, pentru a stabili cauzele care au dus la stabilirea incendiului si decesul persoanei care se afla in autoturism, potrivit stirileprotv.ro.