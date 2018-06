"Primaria Generala incearca sa-si acopere ilegalitatile, manipuland opinia publica prin informatii care contrazic pozitii oficiale anterioare ale Primariei Capitalei. Pentru a-si justifica avizul de defrisare, Primaria sustine ca spatiul din Parcul Tineretului pentru care a aprobat taierea copacilor, pentru ca in locul lor sa se ridice blocuri de 14 etaje, nu este spatiu verde. Aceasta informatie este infirmata chiar de catre un document al aceleiasi Primarii Generale, eliberat in 15 februarie 2017. Conform acestui document, Directia de Mediu din Primaria Capitalei a constatat ca acest amplasament intra sub incidenta OUG 114/2007 privind protectia mediului, care specifica la art.71 ca 'Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatia de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestuia", declara Nicusor Dan intr-un comunicat remis duminica.



Nicusor Dan spune ca, in anul 2017, Directia de Mediu din Primaria Generala sustinea intr-o adresa oficiala ca terenul este incadrat la spatiu verde, ca nu-i poate schimba destinatia si, prin urmare, nu poate da aviz de defrisare, iar acum, cu doar cateva zile inainte ca justitia sa se pronunte intr-un proces care vizeaza tocmai salvarea acestui spatiu verde, da aviz de defrisare, fara sa mai astepte decizia instantei, scrie Agerpres.



"Graba Primariei Capitalei e suspecta, in conditiile in care Bucurestiul sufera din cauza lipsei spatiilor verzi adecvate, fiind unul dintre cele mai poluate orase din Europa. Primarul general Gabriela Firea este direct responsabila de aceasta situatie si trebuie sa explice public de ce o Directie din subordinea sa si-a schimbat brusc pozitia si a dat aviz pentru defrisarea copacilor, favorizandu-i astfel pe cei care vor sa ridice blocuri de 14 etaje pe spatiul verde", mai declara Nicusor Dan.



Nicusor Dan anunta ca luni urmeaza sa se judece dosarul inaintat de Asociatia Salvati Bucurestiul si Eco-Civica pentru salvarea acestui spatiu verde, dar, inainte ca justitia sa se pronunte, "terenul a fost ras de copaci, in baza acceptului ilegal dat de Directia de Mediu din cadrul Primariei Capitalei".