De duminica de la ora 23:00, pana luni la ora 21:00, "vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in sudul si centrul tarii, precum si in zonele de deal si de munte. Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului care vor lua si aspect de vijelie si caderi de grindina. In restul teritoriului, astfel de fenomene se vor semnala pe arii restranse.

In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 15...20 l/mp si izolat 30...40 l/mp", se arata in atentionare.

De asemenea, pana la ora 14:00, in zone din judetele Vrancea (Gugesti, Dumitresti, Sihlea, Cotesti, Slobozia Bradului, Dumbraveni, Vartescoiu, Popesti, Golesti, Gura Calitei, Poiana Cristei, Tamboesti, Carligele, Urechesti, Chiojdeni, Bordesti, Jitia, Obrejita si Iasi (Letcani, Popricani, Victoria, Rediu, Movileni, Aroneanu, Romanesti), se vor semnala averse ce vor cumula 20..25 l/mp, grindina de mici dimensiuni, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.