Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a transmis un mesaj de condoleante dupa decesul Comandorului Ion Staiculescu , comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, aflat in misiune in localitatea Cherbourg, Franta, care a decedat sambata in camera de hotel in care era cazat.