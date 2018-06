"In perioada 25 – 31 mai, sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi – I.G.P.R., politistii de la transporturi din toata tara au actionat pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale si siguranta transporturilor aeriene, navale si feroviare.

Astfel, politistii au efectuat controale in 364 de statii de cale ferata si au patrulat in 403 trenuri de calatori.

In urma verificarilor, au fost depistate 5 persoane date in urmarire nationala, care au fost predate unitatilor competente si 4 minori lipsiti de supraveghere, ce au fost predati familiilor sau internati in centre de plasament.

De asemenea, politistii au identificat 5 persoane cu afectiuni psihice, care au fost internate in unitati spitalicesti, 4 persoane detinatoare si consumatoare de droguri, 3 vanzatori ambulanti neautorizati, 5 persoane care practicau cersetoria si 511 calatori fraudulosi", se arata intr-un comunicat IGPR.

Astfel, au fost intocmite nu mai putin de 64 de dosare penale, politistii depistand in flagrant delict 27 de persoane banuite de comiterea de infractiuni, fiind identificati autorii in 45 de dosare penale inregistrate initial cu autor necunoscut.

"In dosarele penale instrumentate, 3 persoane au fost retinute pentru 24 de ore, impotriva unei persoane fiind luata masura controlului judiciar pentru 60 zile. Pentru prevenirea si depistarea faptelor de natura penala si contraventionala, la nivelul Politiei Transporturi s-au desfasurat 7 actiuni specifice in domeniul sigurantei transporturilor, sigurantei si securitatii pe apa, braconajului piscicol, migratiei ilegale si a contrabandei.

Astfel, politistii au aplicat 50 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 22.000 de lei si au fost indisponibilizate in vederea confiscarii bunuri in valoare de peste 70.000 de lei (peste, instrumente ilegale de pescuit, tigari, carburant, alcool).



In aceasta perioada, politistii de la transporturi au intervenit in 7 cazuri pentru ajutarea persoanelor aflate in dificultate, cum ar fi accidente sau incidente petrecute pe sau in zona cailor ferate si incidente de navigatie, asigurand masuri pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice", mentioneaza sursa citata.