"Ofiterul participa, in calitate de comandant de aeronava, la exercitiul multinational organizat de armata franceza, in perioada 31 mai - 4 iunie, pentru marcarea a 74 de ani de la debarcarea aliata din Normandia. La acest exercitiu, Romania participa cu un detasament format din 33 de parasutisti militari si o aeronava C 27J Spartan.

In dimineata acestei zile, ofiterul a fost gasit fara cunostinta de catre colegii sai, in camera de hotel. A fost solicitata interventia medicala de urgenta, prin serviciul 112, insa manevrele de resucitare efectuate de echipajul medical francez au fost fara rezultat, medicii declarand decesul in jurul orei 10.00, ora locala", mentioneaza sursa citata.

Potrivit procedurilor, cazul este cercetat de autoritatile judiciare franceze.

"Comandorul Ion Staiculescu era pilot militar clasa I, cu o experienta de peste 7.500 de ore de zbor efectuate pe diferite tipuri de aeronave, dintre care aproximativ 3.500 pe C 27J Spartan, la mansa caruia zbura in calitate de pilot comandant instructor.



Ofiterul, in varsta de 55 de ani, activa in Ministerul Apararii Nationale din anul 1986. Era casatorit si avea un copil.

Reprezentantii Ministerului Apararii Nationale au demarat demersurile prin care sa fie permisa, dupa finalizarea procedurilor de cercetare impuse de legislatia franceza, repatrierea trupului neinsufletit al militarului", se mai arata in comunicat.