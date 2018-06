"Stimati timisoreni,

1. Asta noapte s-a intamplat un lucru extrem de grav in orasul nostru: o masina a fost incendiata voit de cineva. Nu conteaza a cui, nu conteaza de ce, nu conteaza nici macar ca, se pare, era o masina nefolosita de mult -se vorbeste ca de circa un an si jumatate!-. Faptul in sine ca un bun al cuiva a fost incendiat este extrem de grav in sine! Am cerut Politiei Locale sa-si foloseasca toate capacitatile alaturi de institutiile abilitate ale statului, pentru identificarea faptasului. Ar fi o mare bila neagra pt orasul nostru ca in el sa se intample asa ceva si vinovatul sa nu fie prins! Timisoara are si trebuie sa-si pastreze faima de oras sigur, de oras al legalitatii, al libertatii de manifestare, dar in acelasi timp si al ordinii publice desavarsite! Am mare incredere ca institutiile statului vor rezolva cu celeritate cazul, dovedindu-si o data-n plus competenta si buna credinta.

2. Proprietarul masinii incendiate este “jurnalistul” Dragos Bota, un om care ma calomniaza de ani de zile aproape zilnic, un om, in opinia mea, de cea mai joasa speta. Eu am spus in mai multe randuri, fara a personaliza -si n-am personalizat si nu personalizez pentru ca nu pot sustine cu probe juridice ce stiu, nu pot pt ca cei ce-mi dau informatiile nu vor sa-si complice existenta!- si asum ce-am spus: unii indivizi doar se pretind jurnalisti, dar de fapt n-au nimic in comun cu jurnalismul, cu aceasta extrem de importanta profesie a carei slujitori adevarati au tot respectul meu, reiau ideea: unii indivizi doar se pretind jurnalisti, dar in fapt sunt niste paraziti sociali ce traiesc din taxa de protectie si taxa de asmutire! Astfel de oameni sunt capabili sa se dedea la orice, LA ABSOLUT ORICE!

3. Revenind la cazul in speta si la titlul postarii: in interventia de la Antena 3 de astazi de la ora 11.00, individul Dragos Bota nu s-a aratat, de fapt, deloc afectat de ceea ce i s-a intamplat -ulterior am inteles de ce: masina ce i-a fost incendiata nu era in uz, n-a fost pornita de un an si jumatate!-, intamplarea nefiind pt el decat o noua oportunitate, cu audienta nationala, de atac mizerabil la persoana mea si la Primaria Timisoara!

4. Pentru a nu fi gresit inteles, insist: nimeni, de la cel mai cinstit si cumsecade om, pana la cel mai ticalos, cel mai penal, inclusiv, nu trebuie sa ajunga sa i se atenteze la bunuri sau, si mai grav, la integritatea corporala. Cine se deda la astfel de fapte, ORICINE-AR FI, trebuie prins si pedepsit exemplar! In cazul in speta, neprinderea faptasului ar aduce nu numai prejudicii de imagine orasului nostru, cunoscut pana acum ca un oras extrem de sigur, in care lumea isi are un obicei in a se plimba relaxata pe strazi, prin superbele piete si parcuri, pe minunatul mal al Begai, pana tarziu in noapte, dar si aureola pt un om de nimic, cum este acest personaj aflat acum in postura de victima

5. Voi accelera masurile de crestere a securitatii in oras prin generalizarea supravegherii video. Avem doua subsisteme performante in prezent, vom realiza urgent altele pe langa ele, atatea cate se vor dovedi necesare! Raufacatorii n-au ce cauta in Timisoara, n-au nicio sansa sa-si faca de cap in orasul nostru!", a scris Nicolae Robu pe Facebook.