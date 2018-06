Potrivit sursei citate, sambata, in jurul orei 11.30, cazul a fost anuntat la ISU Satu Mare. La fata locului s-a deplasat SMURD Terapie Intensiva Mobila (TIM), fiind constatat decesul ciobanului.

De asemenea, doua dintre oi au murit, dupa ce au fost lovite de traznet, precizeaza ISU Satu Mare.

Bilantul situatiilor de urgenta generate de traznet de sambata dimineata pana in prezent mai releva ca in localitatea Turt acoperisul unei case a ars. Totodata, dintre cele 11 tone de fan care se aflau in sura, opt tone au ars, iar trei tone au fost degradate.



ISU Satu Mare anunta ca nu s-au inregistrat victime si ca o vaca, un vitel si patru porci au fost evacuati din sura, iar flacarile au fost stinse de pompieri, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, la Bixad structura de lemn a acoperisului unei case a ars. De asemenea, la o alta casa lovita tot de traznet acoperisul fumega.

In aceste cazuri nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au stins flacarile, a precizat ISU Satu Mare.