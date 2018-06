Conform sondajului, pe o scala de la 1 la 10, respondentii se simt fericiti atunci cand locuiesc intr-un oras deschis (56%) si tanar (51%). In plus, aproape jumatate dintre ei se declara deschisi catre diversitate si au o atitudine pozitiva in ceea ce priveste incluziunea sociala. Conceptul de Smart City este imbratisat de aproape jumatate dintre tineri, 48% considerand ca orasul in care locuiesc indeplineste acest criteriu si foloseste tehnologia pentru a imbunatati viata locuitorilor. Un procent mare dintre respondenti, 46%, sunt de parere ca orasul lor are un potential mare de inovatie.

Pe de alta parte, sondajul arata ca sanatatea si siguranta oraselor au fost identificate de tineri drept puncte sensibile ale oraselor in care locuiesc. Principalul minus se refera la sanatatea orasului, doar 32% considerand ca orasul lor este unul sanatos, in timp ce 19% il percep ca fiind nesanatos. Acest criteriu poate include accesibilitatea la mijloacele de transport public, aerul curat, spatiile verzi, incurajarea evenimentelor sociale. In ceea ce priveste siguranta oraselor, 40% dintre tineri au declarat ca orasul lor este unul sigur, in timp ce 15% nu se simt in siguranta.



Sondajul „Ce spun tinerii din orasele romanesti?” a fost derulat in mediul online in perioada 18 aprilie - 25 mai 2018 si s-a adresat tinerilor din toata tara, cu varste cuprinse intre 14 si 30 de ani, iar numarul total de respondenti a fost de 3.787 de persoane. Acesta a fost realizat in cadrul programului Com’ ON Romania, sustinut de UE prin programul Erasmus+. Este cel mai ambitios program de dezvoltare a relatiilor de colaborare dintre autoritatile locale, organizatiile neguvernamentale de tineret si mediul privat pentru a pune tinerii din Romania in centrul procesului de dezvoltare urbana.



„Orasele sunt diferite. La fel si solutiile. Uneori, chiar si cele mai inovatoare abordari pot avea rezultate sub asteptari atunci cand sunt aplicate la nivel universal. De aceea, ne bucuram ca prin programul «Capitala Tineretului din Romania» oferim oraselor perspective valoroase de dezvoltare si prilejul de a identifica solutii personalizate pentru obtinerea unui nivel de satisfactie si a unui standard de viata cat mai ridicate ale cetatenilor. In acelasi timp, au posibilitatea sa investeasca intr-una dintre cele mai importante resurse ale lor atunci cand ne raportam la dezvoltarea pe termen lung: tinerii. Atunci cand la nivel local nu exista suficiente resurse de finantare, un astfel de program ce are la baza un parteneriat public-privat poate fi sursa unor solutii creative si poate genera proiecte inovatoare, pentru un oras al viitorului”, spune András Farkas – Grupul PONT, secretar general al Guvernantei pentru Capitala Tineretului din Romania.

Capitala Tineretului din Romania

Potrivit unui comunicat remis 9am, programul national „Capitala Tineretului din Romania” isi propune sa elaboreze strategii de dezvoltare locale pentru tineri si sa-i implice activ in procesele decizionale din orasele lor pe teme ce tin de educatie, cultura, politica demografica si alte domenii de interes pentru ei. De asemenea, isi propune sa stimuleze autoritatile publice locale si companiile private sa sustina si sa se implice in implementarea proiectelor propuse in cadrul programului.

Anual, un oras din Romania primeste, in urma unui concurs de concepte, titlul de „Capitala Tineretului” si este sprijinit financiar, respectiv prin formare si consultanta, in pregatirea si implementarea initiativelor din dosarul de candidatura. „Capitala Tineretului din Romania” a fost lansat in anul 2016, iar primul oras din Romania care a purtat acest titlu a fost Timisoara, urmat de Bacau si Baia Mare, care detine acest titlu incepand cu 1 mai 2018.

Sesiunea de depunere a candidaturilor pentru editia 2019-2020 runda I este deschisa pana pe 30 iunie 2018, urmand ca dupa evaluare orasul castigator sa fie anuntat pe 3 noiembrie 2018. Detalii despre procesul de inscriere sunt disponibile aici.

Organizatorii programului sunt Comisia de Guvernanta a titlului de Capitala Tineretului din Romania, din care fac parte Consiliul Tineretului din Romania (CTR), Federatia Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT si Banca Comerciala Romana. Guvernanta Programului Capitala Tineretului din Romania a demarat formarea unui juriu independent care inglobeaza atat membri reprezentanti ai unor institutii publice cat si ai sectorului privat si al celui neguvernamental.