"In cauza s-a intocmit dosar penal pentru distrugere din culpa, in acest caz, si in continuare se efectueaza cercetari pentru stabilirea imprejurarilor si a cauzelor in care s-a produs acest incident", a spus Aurora Voicila, purtatorul de cuvant al Politiei Timis.

Vecinii au fost cei care au apelat numarul de urgenta 112, echipajele de pompieri deplansandu-se de urgenta la fata locului pentru a stinge flacarile.

Din primele informatii reiese ca geamul din dreapta spate a fost spart si a ars tot interiorul vehiculului, noteaza ziuaconstanta.ro.

Se iau in calcul atat o incendiere provocata, cat si un scurtcircuit.