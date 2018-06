Mihai Tudose a postat un mesaj pe Facebook de Ziua Copilului: "Indiferent de varsta, fiecare om pastreaza in adancul sufletului o mica parte a copilului care a fost candva. La multi ani tuturor copiilor!".

Comentariile nu au intarziat sa apara, unul dintre internauti intrebandu-l daca el este cel care posteaza pe reteaua de socializare: "Sa fac o gluma. Chiar dvs sunteti cel care postati, ori este cineva care o face in numele dvs.? Cine stie... poate aveti ceva mici de dat si dvs. Eu aduc mustarul".

Rapsunsul fostului prim-ministru a fost: "Si cum ar trebui sa dovedesc ca sunt eu cel care posteaza...? Apropo de gluma cu micii, ar trebui sa pun tot o poza cu Dragnea in masina? O zi frumoasa, la multi ani!", facand aluzie la momentul la momentul in care presedintele PSD a castigat un pariu cu un internaut postand un selfie in masina pentru a demonstra ca isi scrie singur postarile.