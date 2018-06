De sambata de la ora 14:00, pana duminica la ora 23:00, "vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in zonele de munte, precum si in Crisana, Maramures, Transilvania si nordul Moldovei. Vor fi averse care vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina", se arata in atentionare.

"In intervale scurte de timp sau prin cumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 15...20 l/mp si punctiform 40...50 l/mp. Astfel de fenomene vor fi si in restul teritoriului, insa pe arii mai restranse.

Manifestari specifice instabilitatii atmosferice se vor semnala si la inceputul saptamanii viitoare, local si temporar, in majoritatea regiunilor", mai mentioneaza meteorologii.

Judetele vizate sunt Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Salaj, Bihor, Cluj, Mures, Alba, Hunedoara, Caras-Severin, Neamt, Suceava, Sibiu, Harghita, Brasov, Covasna, partea estica si centrala a Aradului, nordul judetelor Mehedinti, Valcea, Gorj, Arges, Dambovita, Prahova, vestul judetelor Buzau, Bacau si Vrancea.

Cod galben de furtuni in urmatoarele ore

Administratia Nationala de Meteorologie a emis si atentionari nowcasting, vizate fiind regiuni din judetele(zona de munte de peste cota 1800 m, Huedin, Aghiresu, Baciu, Poieni, Capusu Mare, Calatele, Negreni, Garbau, Sanpaul, Manastireni, Margau, Sancraiu, Sacuieu, Marisel, Ciucea, Risca, Izvoru Crisului, Belis) si(Satu Mare, Carei, Negresti-Oas, Bixad, Turt, Livada, Mediesu Aurit, Ardud, Certeze, Lazuri, Halmeu, Odoreu, Calinesti-Oas, Vetis, Orasu Nou, Moftin, Paulesti, Turulung, Culciu, Sanislau, Vama, Berveni, Beltiug, Micula, Dorolt, Botiz, Viile Satu Mare, Tarsolt, Apa, Capleni, Gherta Mica, Acas, Racsa, Camarzana, Doba, Cauas, Porumbesti, Homoroade, Tiream, Valea Vinului, Foieni, Petresti, Terebesti, Urziceni, Craidorolt, Ciumesti, Agris, Camin), unde se vor semnala frecvente descarcari electrice, ploi cu caracter de aversa care vor cumula local 25 /mp, grindina de dimensiuni mici.

Atentionarile sunt in vigoare pana la ora 11:30.

De asemenea, pana la ora 11, in judetul Bihor (Marghita, Sacueni, Valea lui Mihai, Diosig, Buntesti, Tauteu, Simian, Curtuiseni, Pietroasa, Chislaz, Draganesti, Rieni, Abram, Remetea, Salacea, Curatele, Tarcea, Rosia, Abramut, Budureasa, Cherechiu, Cabesti, Buduslau) vor fi descarcari electrice frecvente, averse de ploaie care vor cumula 20-25 l/mp, grindina de dimensiuni mici, posibile intensificari ale vantului.