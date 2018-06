"Concluziile Curtii Europene sunt analizate cu toata seriozitatea la nivelul Guvernului si vor face obiectul unor consultari interinstitutionale pentru o evaluare cuprinzatoare. Asa cum am aratat si in observatiile scrise si orale in aceasta cauza, autoritatile nationale au cooperat cu diversele formate internationale in care s-a ridicat subiectul, oferind informatii si raspunsuri. Ramanem ferm atasati principiului respectarii drepturilor omului si ne reafirmam convingerea ca pedeapsa capitala trebuie abolita la nivel universal, ca interdictia torturii nu trebuie limitata sau ignorata nici in cele mai dificile circumstante", a transmis MAE, la solicitarea AGERPRES.

Totodata, MAE a anuntat ca Guvernul va colabora cu toate institutiile interne implicate pentru a identifica si implementa demersurile necesare acestei executari.

"Dupa ramanerea definitiva a hotararii CEDO, autoritatile nationale vor lua masurile posibile, pe diverse paliere, pentru a executa aceasta hotarare, iar Guvernul va continua colaborarea stransa cu toate institutiile interne implicate pentru a identifica si implementa demersurile necesare acestei executari", a sustinut MAE.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis joi ca Romania a comis mai multe incalcari ale drepturilor omului ca urmare a complicitatii sale la programul centrelor de detentie secrete ale CIA, releva un comunicat de presa al CEDO. Instanta europeana s-a pronuntat joi in cazul plangerii depuse contra Romaniei de cetateanul saudit Abd al Rahim al-Nashiri si al plangerii lui Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, alias Abu Zubaydah, contra Lituaniei, cu privire la predarea lor catre presupuse centre de detentie secrete ale CIA.