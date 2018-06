"La data de 01.06.2018, la ora 00.10, Sectia 11 Politie a fost sesizata prin Sistem 112 cu privire la faptul ca la un spital pediatric de urgenta s-au prezentat, insotiti de catre rude, patru minori, toti scolarizati la o gradinita din sectorul 3, intrucat prezentau semne ale unei posibile toxiinfectii alimentare. Sectia de politie s-a sesizat din oficiu cu privire la aceasta situatie, grupa operativa deplasandu-se la spital pentru a primi date referitoare la starea de sanatate a copiilor. Au fost sesizate si alte autoritati competente in materie.



Copiii se afla sub tratament si nu au ramas internati. Pe parcursul zilei, alti sase minori, de la aceeasi unitate de invatamant, au fost prezentati, cu aceeasi simptomatologie, la camerele de garda. Si acestia au intrat sub tratament, dar nu au fost internati. La acest moment, politistii Sectiei 11 si reprezentanti ai DSP si ANSVSA se afla la sediul unitatii scolare pentru verificari si recoltare de probe", se arata in informarea transmisa de Politia Capitalei, potrivit Agerpres.