"Astazi, sarbatorim inocenta si puterea copiilor de a gasi fericirea in orice. Nimic nu poate egala bucuria oferita de zambetele copiilor nostri si dragostea lor sincera. Este datoria noastra, a adultilor, sa ne asiguram ca generatiile urmatoare se dezvolta in armonie si in siguranta pentru ca sunt cea mai valoroasa resursa a societatii. Cele mai frumoase cadouri pe care le putem oferi copiilor sunt iubirea, sprijinul neconditionat si o educatie care sa-i ajute sa devina adultii de maine, de care sa fim mandri.

La multi ani, dragi copii romani!

La multi ani, copiilor din intreaga lume!", a transmis premierul.