Bucuresti

Parada Micilor Biciclisti

Muzeul National de Istorie, Teatrul Odeon, Opera Comica pentru Copii si Muzeul Satului sunt doar cateva dintre institutiile care au pregatit programe dedicate zilei de 1 iunie, copiii avand posibilitatea sa participe la concursuri, ateliere de creatie sau sa urmareasca spectacole, in timp ce Asociatia Adevaratii VeloPrieteni ii invita pe micii biciclisti la o parada pe bulevardul Unirii.Parada Micilor Biciclisti, organizata de Asociatia Adevaratii VeloPrieteni in parteneriat cu Reciclad'Or, va avea loc vineri, incepand cu ora 10.00, in Piata Constitutiei - bulevardul Unirii.

Cu sprijinul partenerilor si al voluntarilor din comunitatea bucuresteana de biciclisti, copiii participanti vor invata care sunt regulile pe care trebuie sa le respecte in timpul deplasarii pe doua roti, cum sa manevreze bicicleta printre obstacole si, mai ales, cum sa pedaleze in grup. Etapele parcurse vor fi bifate in Brevetul Micului Biciclist, pe care fiecare participant il va avea in kit-ul de inscriere, alaturi de alte cadouri.

Zonele de activitati vor fi amplasate pe cele doua sensuri ale bulevardului Unirii si vor cuprinde: probe de abilitati adaptate fiecarei categorii de varsta (deplasarea printre jaloane din materiale reciclabile, respectarea indicatoarelor de circulatie, jocuri pe bicicleta), plimbari in pluton cu respectarea regulilor de deplasare in grup ale biciclistilor, zona de relaxare creativa si in siguranta, cu insusirea prin joc a regulilor de circulatie specifice biciclistilor; vanatoare de comori in echipe formate din copii si persoane de peste 14 ani.

Feriti de trafic, escortati de agenti de circulatie si insotiti de cei dragi, la ora 12,30, biciclisti mici si mari vor porni intr-o adevarata parada de veselie, culoare si claxoane pe bulevardul Unirii, intre Piata Constitutiei si Piata Unirii, pe un traseu de 1,2 km.

Accesul este liber, insa pentru o mai buna organizare, inscrierea este obligatorie si se face pe pagina evenimentului (https://bit.ly/2rb8lVS) sau in ziua evenimentului pana la ora 11,15, la cortul organizatorilor amplasat la ceasul de pe bulevard, spre Piata Constitutiei, de unde se va ridica si kitul de participare. Copiii sub 14 ani trebuie insotiti de cel putin un adult (biciclist sau pieton) si este recomandat sa fie echipati cu casca de biciclist si claxon pe bicicleta.

Toti cei prezenti vor participa la tombola de la finalul paradei si vor putea castiga unul din numeroasele premii: biciclete, toppere, seturi de badminton si mingi de baschet sau fotbal.

Ziua Portilor deschise la TVR si debutul campaniei "Cartea care ne uneste"

Oaspetii care vor pasi pe poarta Televiziunii publice de 1 iunie sunt invitati sa se alature campaniei "Cartea care ne uneste", prin care TVR isi propune sa colecteze carti in limba romana pentru elevii din Republica Moldova. Proiectul va continua pana in septembrie, astfel incat cartile sa ajunga la copiii de peste Prut la inceputul anului scolar.

Totodata, vizitatorii vor putea participa la o serie de spectacole si momente distractive. Programul evenimentului poate fi consultat pe site-ul tvr.ro, in cadrul sectiunii dedicate, unde publicul poate opta pentru una sau mai multe dintre activitatile pregatite pentru aceasta zi. La unele spectacole, din cauza spatiului, locurile sunt limitate.



Gazde vor fi vedetele TVR. Vor fi prezenti de asemenea: Gasca Zurli, Leon Magdan-"Profesorul de Joaca", Magicianul Augustin, Alina Sorescu, Andreea Antonescu, The Humans, ansambluri folclorice, Dance Planet si Armonia, actorii teatrelor Masca, Ion Creanga, Excelsior, Coquette, Nottara.

Copiii se vor putea intalni cu sportivi celebri precum Ciprian Marica, Marius Niculae, Gabriel Torje, Daniel Niculae, Larisa Iordache, Marius Urzica, Mihai Covaliu, Ana Maria Branza, Elizabeta Samara etc. Cei prezenti vor asista la demonstratii hipice si canine, vor trai emotiile curselor de motociclete, ale meseriei de prezentator si jurnalist TV sau ale experimentelor stiintifice de chimie si biologie, vor asista la spectacole de teatru.

Ateliere educative si de creatie la Muzeului National de Istorie a Romaniei

Pe 1 iunie, Muzeul National de Istorie a Romaniei va fi deschis pentru vizitare conform orarului obisnuit (10,00 - 18,00), accesul fiind gratuit pentru copiii cu varsta de pana la 18 ani. In intervalul orar 10,00 - 13,00 se vor desfasura ateliere educative si de creatie, la care participarea va fi, de asemenea, gratuita.

Copiii care vor alege sa petreaca timpul la muzeu si sa participe la ateliere vor afla povestea renumitelor statuete din lut descoperite la Cernavoda - Ganditorul si Femeie sezand -, simboluri ale civilizatiei preistorice Hamangia. Concepute astfel incat sa stimuleze curiozitatea, creativitatea si imaginatia micilor vizitatori, atelierele vor avea o parte teoretica, ce va contine informatii istorice, si una practica, in care se vor realiza replici din carton ale statuetelor, precum si un puzzle de podea cu imaginea acestora.

Instalatie magica din oglinzi si labirint alcatuit din totemuri luminoase la Teatrul Odeon

Copiii de toate varstele sunt invitati sa petreaca Ziua Copilului la Teatrul Odeon, care se va transforma intr-un loc de joaca urias. O instalatie magica formata dintr-o multitudine de oglinzi, un labirint alcatuit din totemuri luminoase, tocmai bune pentru un joc de-a v-ati ascunselea, o multime de ateliere de lucru, instalatii interactive si multe alte surprize fac parte din program.

Ada Milea, Dorina Chiriac, Radu Banzaru si Alex Neagu vor aduce copiilor povestea lui Apolodor, pinguinul calator, care voia sa ajunga la fratii lui din Labrador. Ziua Copilului @ Teatrul Odeon prilejuieste si lansarea unei sectiuni noi, dedicata copiilor, in aplicatia Culturesc 100 (disponibila gratuit in Google Play), in care parintii vor putea gasi recomandari despre cele mai bune spectacole de teatru, filme, festivaluri, evenimente cu caracter stiintific, ateliere si workshopuri, carti, toate pentru copii.

"Flautul fermecat" si "Alba ca zapada" la Opera Nationala Bucuresti

Festivalul Opera Copiilor

La Opera Nationala Bucuresti, pe 1 iunie, de la ora 11,00, va avea loc spectacolul "Flautul fermecat" de Wolfgang Amadeus Mozart, in regia Andei Tabacaru, iar de la ora 17,00, pe scena mare va avea loc reprezentatia baletului "Alba ca zapada si cei sapte pitici", pe muzica lui Cornel Trailescu.Spectacole de teatru, activitati si surprize fac parte din programul celei de-a patra editii a Festivalului Opera Copiilor (FOC), eveniment realizat de Primaria Capitalei prin Opera Comica pentru Copii (OCC).

Musicalul "Sunetul Muzicii", in regia si coregrafia lui Razvan Mazilu, va avea premiera la Opera Comica pentru Copii pe 1 iunie. Celebrul musical, de Richard Rodgers si Oscar Hammerstein, va avea cate doua reprezentatii pe zi, in perioada 1-3 iunie, pe scena Salii Mari a OCC, de la 11,00 si 17,00.

Pe 1 iunie, cei mici vor putea vedea spectacolele "Cu Nino in Europa", in Salonul Mozart, "Eliza, micuta florareasa", in Sala UnderGrant, si Gala Scolilor de Balet, de la ora 20,00, in Amfiteatru. Pe 2 iunie sunt programate spectacolele "Viata lui Mozart", in Salonul Mozart, "Mirandolina", in Sala UnderGrant si Gala Cantus Mundi, de la ora 20,00, pe Scena Mare din Amfiteatru. Ultima zi a festivalului aduce pe scenele Operei Comice alte spectacole: basmul simfonic "Petrica si Lupul", in Salonul Mozart, "Fata babei si Fata mosului", in Sala UnderGrant.



Cea de-a sasea editie FOC se va incheia cu Gala Operei Comice pentru Copii - Muzica Desenelor Animate, care va incepe la ora 20,00 in Amfiteatru, unde invitati de onoare vor fi Paula Seling si Orchestra Camerata Regala, dirijor Andrei Tudor.

In cadrul FOC va fi deschis si un targ educational, cu peste 50 de expozanti, iar in fiecare zi copiii vor putea asculta povesti citite de artisti renumiti, printre care soprana Felicia Filip, campioana olimpica, mondiala si europeana la spada Loredana Dinu si dirijorul Corului National de Camera "Madrigal-Marin Constantin", Anna Ungureanu.

De-a busilea prin Muzeul Satului

Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" organizeaza in perioada 1-3 iunie o serie de evenimente dedicate celor mici, dar si celor mari. Programul va debuta pe 1 iunie, la ora 10,00, cu premierea copiilor participanti la concursul si expozitia de arta "Satul in inima copiilor de la oras" si va continua cu concertul "Primavara tot in floare!", sustinut de corul "Cantus" al Liceului de Arte "Victor Giuleanu" din Ramnicu-Valcea, grup coordonat de profesorul Marian Stroe.

Totodata, pe parcursul celor trei zile de eveniment vor fi ateliere de desen, modelaj in lut si papusi, "Targul copiilor" - targ de jucarii, carte pentru copii si dulciuri de sezon, precum si expozitia fotografei Cristina Nichitus Roncea, "Chipuri de copii in Tara Minunilor".

Acces gratuit pentru copii la Muzeul National Cotroceni

Muzeul National Cotroceni ii invita pe cei mici si pe parinti sa petreaca ziua de 1 iunie intr-un loc incarcat de istorie, iar copiii sub 14 ani vor beneficia de acces gratuit.

In cadrul turului clasic, copiii, insotiti de parinti, pot vizita saloanele oficiale ale Palatului si apartamentele familiei regale

Programul de vizitare va fi de la ora 9,30 pana la ora 16,30 (ora de intrare a ultimului grup de vizitatori).

Vizitarea Muzeului National Cotroceni se face doar cu programare telefonica la numarul 021-317.31.07 sau online, accesand pagina www.muzeulcotroceni.ro. Adultii au obligatia sa prezinte actul de identitate in original (C.I. sau pasaport) la intrarea in muzeu.

Ziua copiilor sarbatorita de MApN

Alba

Vineri, intre orele 10,00 si 14,00, Muzeul Militar National "Ferdinand I" va gazdui manifestarea dedicata Zilei copilului intitulata "Copii, Traditie, Istorie Militara". Asociatiile de copii si tineret vor participa la activitati cu caracter educativ si sportiv, intreceri si jocuri dedicate micilor cercetasi. Cu acest prilej, va fi inaugurata mini-expozitia temporara "Exponatul lunii", unde vor fi prezentate obiecte legate de istoria miscarii de cercetasi din Romania.Peste o mie de copii din asezamintele sociale ale Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia vor dansa de 1 Iunie "Hora Strajerilor Unirii", in cadrul evenimentului "Ziua Copilului in culori" - "1 iunie - Alba Iulia - Capitala Copiilor, Capitala Strajerilor Unirii".

"An de an organizam la Alba Iulia de 1 iunie un eveniment prin care sa-i sarbatorim pe copiii pe care ii avem in grija si ii ocrotim in asezamintele noastre sociale si educationale. (...). Pentru ca ne aflam in anul in care sarbatorim 100 de ani de la Marea Unire, am dorit ca intr-o atmosfera metaforica, de basm, sa-i provocam pe copii sa devina 'Strajeri ai Unirii', sa-si reaminteasca si sa dobandeasca cele sapte virtuti crestine: dreptatea, curajul, stapanirea de sine, intelepciunea, credinta, nadejdea si dragostea", a afirmat presedintele Asociatiei Filantropia Ortodoxa Alba Iulia, preotul Nicolae Calin Ignat.

Timp de mai bine de o luna, copiii ocrotiti in asezamintele sociale si centrele educationale din judetele Alba si Mures, care formeaza Eparhia de Alba Iulia, s-au pregatit sa devina "Strajeri ai Unirii". Astfel, sub coordonarea pedagogilor sau a profesorilor, ei au participat la mai multe activitati si ateliere de lucru.

Organizat de Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia, in colaborare cu Centrul de Cultura "Augustin Bena" Alba, evenimentul va debuta cu un Te Deum, oficiat de catre Arhiepiscopul Irineu. Dupa slujba, va urma in Cetatea Alba Carolina "Hora Strajerilor Unirii". Voluntarii vor "desena" harta Romaniei, iar copiii vor forma sase cercuri 'in jurul Romaniei', vor canta "Imnul Strajerilor" si vor dansa "Hora Strajerilor", vor depune steaguri tricolore pe 'granita Romaniei' si vor rosti un juramant simbolic prin care promit sa pastreze "armele" si "virtutile" crestine de "Strajeri ai Unirii".

Bihor

Primaria Oradea organizeaza, in perioada 1-3 iunie, Festivalul Copiilor - Kids Fest Oradea - cu peste 30 de activitati dedicate celor mici, dar si familiilor acestora, in Cetatea oradeana.

Curtile interioare ale cetatii vor fi amenajate, timp de trei zile, in mai multe zone tematice: zona jocurilor, zona atelierelor de creatie, scena pentru spectacole de teatru, muzica si dans, zona de food si zona de relaxare.

Spectacolele de teatru cu si pentru copii vor fi puse in scena de trupe din Romania si din strainatate, pentru numerele de magie a fost invitat iluzionistul Lorenzo si actorul Marian Ralea va anima atmosfera la Kids Fest cu spectacolul 'Judecata Povestilor'.

Copiii vor avea la dispozitie ateliere de face painting, tatuaje cu sclipici si baloane modelate dupa bunul plac, dar si ateliere de luterie, de olarit si mestesuguri, pana la air soft si tir cu arcul si, in premiera, ateliere de echitatie.

Buzau

Muzeul Judetean Buzau, in parteneriat cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi, a demarat, incepand de marti, Campania "Doneaza si tu o jucarie!", care isi propune sa colecteze jucarii pentru copiii proveniti din familii fara posibilitati materiale.

"In cadrul Zilei Internationale a Copilului, in parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean Buzau, Muzeul Judetean Buzau organizeaza Campania "Doneaza si tu o jucarie" care doreste sa ofere o clipa de bucurie copiilor fara posibilitati materiale", a declarat directorul institutiei muzeale, Daniel Costache.

Potrivit acestuia, Muzeul Judetean Buzau organizeaza pe 1 Iunie, de asemenea, un concurs de desene pe asfalt, in curtea interioara a institutiei, cu tema "Copilaria mea si jocurile ei".

"Tot pe 1 iunie, la sediul Muzeului Judetean Buzau, este programata vernisarea expozitiei temporare "Daci si romani in miniatura", o expozitie de machete, organizata in parteneriat cu Muzeul National al Unirii Alba Iulia", a mai declarat sursa citata.

Caras-Severin

Pentru a sarbatori Ziua Internationala a Copilului, Primaria Resita organizeaza mai multe concursuri sportive, dedicate beneficiarilor de servicii sociale din municipiu.

"Dincolo de oferirea unui cadru organizat de activitati adresate copiilor si de demonstrare a abilitatilor sportive, aceasta competitie are ca scop dezvoltarea, diversificarea relatiilor de parteneriat intre centrele sociale din municipiu si valorizarea copiilor prin recompensarea cu diplome, medalii, tricouri, dulciuri si fructe", afirma primarul Resitei, Ioan Popa.

Totodata, Primaria Resita, in colaborare cu Asociatia Judeteana de Natatie si Pentatlon Modern a judetului Caras-Severin au organizat, joi dupa-amiaza, Cupa "Ziua Copilului" competitie care s-a desfasurat in incinta Complexului Municipal de Sport si Sanatate "Ioan Schuster". Actiunea face parte din proiectul "Sanatate prin inot", derulat de Primaria Resita, la care au participat circa o suta de elevi din ciclul gimnazial.

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Caras-Severin deruleaza vineri o serie de activitati de Ziua Copilului.

"Dat fiind faptul ca sarbatorim Centenarul si este si Anul Patrimoniului, centrul nostru a elaborat un program pe ateliere de lucru ce vizeaza cateva din mestesugurile traditionale romanesti, si anume, doua ateliere de sculptura in lemn, atelier de impletituri in piele, atelier de pictura naiva, atelier pentru papusi si tricotaje din lana" a declarat purtatorul de cuvant al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Caras-Severin.

De asemenea, conducerea Gradinii Zoologice "Profesor Ion Crisan" din Resita, cea mai veche din vestul tarii, invita toti copiii sa ii treaca pragul, pentru ca, de 1 iunie, intrarea este libera.

Giurgiu

Un "Mars al bucuriei" care va porni din fata Primariei municipiului Giurgiu pana la Turnul Ceasornicului, tobogane cu apa si magicieni, dar si parada de autovehicule, demonstratii de arte martiale si invitatii de a participa la simularea unor misiuni si interventii ale politistilor, jandarmilor si pompierilor sunt activitatile care ii asteapta pe copiii giurgiuveni in acest an de 1 iunie.

"Sunt destul de multe activitati pentru copii in acest an, 18 activitati, concerte, teatru, ateliere practice, jocuri, spectacole, teatru de copii, ateliere de pictura pe fata, concursuri de mini-baschet, fotbal, demonstratii de arte martiale, concursuri pe role, crosul primaverii sunt doar o parte dintre activitatile pe care le organizam in acest an pentru copii", a declarat, primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu.

Deschiderea activitatilor dedicate zilei de 1 Iunie va fi facuta prin Marsul Bucuriei la care sunt invitati toti copii, un mars care va incepe din fata Primariei m, circulatia urmand a fi oprita maine pe acest traseu.

Printre copii se vor plimba clovni, in centrul orasului vor fi amplasate multe tobogane gonflabile, iar in parcuri vor fi prezentate spectacole de teatru pentru copii astfel incat aceasta sarbatoare sa fie o adevarata manifestare a bucuriei.

Gorj

Autoritatile locale din Targu-Jiu vor organiza vineri o serie de manifestari dedicate copiilor de toate varstele, actiunile urmand sa se desfasoare in Piata Prefecturii din centrul municipiului, a declarat viceprimarul localitatii, Adrian Tudor.

"Este o zi destul de incarcata avand in vedere numarul de parteneri pe care ii avem in acest an si numarul de activitati pe care le vom desfasura. La ora 10,00, in Piata Prefecturii vor incepe concursurile de biciclete, trotinete, tir cu arcul, street basket, badminton. De asemenea, va fi montata si o trambulina pentru copii. Tot de la ora 10,00, la Teatrul de Vara, Inspectoratul Scolar, impreuna cu cei de la Teatrul 'Elvira Godeanu' vor prezenta piesa de teatru pentru copii 'Scufita Rosie'. Copiii vor avea parte de standuri pentru face painting si animatie oferita de profesionisti in domeniu, vor mai fi animatori care vor modela baloane, coregrafie de dans, balada cu personajele Disney si momente de dans sportiv", a spus Adrian Tudor.

Olt

Copiii din municipiul Caracal vor avea incepand de vineri un nou loc de joaca, amenajat in Parcul "Constantin Poroineanu", a anuntat viceprimarul localitatii, Octavian Stanescu.

Noul loc de joaca va fi inaugurat de Ziua Copilului si are o suprafata de 300 de metri patrati si este dotat cu echipamente noi, valoarea investitiei fiind de 152.000 lei.

Acest loc de joaca este al doilea din Parcul "Constantin Poroineanu", dar este mai mare fata de primul.

Locul de joaca pentru copii din parcul mentionat este transformat vara, cateva ore pe saptamana, in biblioteca in aer liber, unde angajatii bibliotecii din Caracal vin si deruleaza diverse activitati cu copii in scopul de a-i apropia de lectura.

Prahova

Primaria Ploiesti organizeaza, in perioada 1-3 iunie, Festivalul de arta stradala pentru copii si tineret intitulat 'Magie, Feerie si Povesti' care are loc in cadrul Zilelor Ploiestiului si care debuteaza, vineri, cu o serie de activitati dedicate celor mici.

Potrivit unor comunicate ale municipalitatii, de la ora 9,00 va avea loc in fata Palatului Administrativ un concurs de desene pe asfalt, iar o ora mai tarziu debuteaza cea de-a XXII-a editie a paradei 'Copilaria Inunda Batranul Bulevard', care se va desfasura de pe Bulevardul Independentei pana la Palatul Culturii, precum si Festivalul Bucuriei in Miscare, organizat in parcul de la Sala Sporturilor.

Tot de la ora 10,00, se vor deschide in centrul orasului o zona de street food si un targ de carte amenajat in Parcul Nichita Stanescu. Targul va fi deschis timp de trei zile, iar in cadrul lui vor avea loc, printre altele, prezentari de carte, recitaluri, ateliere de pictura si un show de caricatura.

De asemenea, in centrul civic vor fi organizate ateliere de creatie si invatare destinate celor mici, iar seara va avea loc deschiderea oficiala a Festivalului 'Magie, Feerie si Povesti', manifestarea incluzand o parada cu papusi gigant, marionete, statui vivante, artisti pe picioroange si muzica de fanfara.

Totodata, pe scena amenajata pe esplanada Palatului Culturii vor avea loc in cursul serii spectacole dedicate copiilor.

Manifestarile dedicate celor mici vor continua pe tot parcursul festivalului.

Salaj

Administratia locala din Zalau a pregatit, in perioada 28 mai - 3 iunie, pe platoul de marmura din centrul municipiului, un parc de distractii pentru copii, cu sfere gonflabile, barcute, tobogane, trenulet si masinute electrice.

De asemenea, sute de copii din Zalau s-au implicat, joi, in activitati precum simularea stingerii unui incendiu, concursuri de desene sau lectii de informare, pregatite de pompieri pentru a marca Ziua Internationala a Copilului, o actiune similara avand loc, in aceeasi zi, si la Jibou.

"Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Porolissum al judetului Salaj a organizat o serie de activitati dedicate zilei de 1 iunie, Ziua Internationala a Copilului, in Zalau si in Jibou. Activitatile au constat in concursuri de desene pe asfalt si desene cu creioane colorate, simularea de stingere a unui incendiu si lectii de informare preventiva. Cei mici s-au bucurat foarte mult de aceste activitati", a declarat, purtatorul de cuvant al pompierilor din Salaj, Lucian Jacodi.

Totodata, Primaria Zalau a organizat miercuri, in Parcul Central Municipal, evenimentul "1 Iunie ca-n povesti", micii sarbatoriti fiind invitati la jocurile copilariei - sotron, stafeta, ratele si vanatorii, desene pe asfalt, face painting si atelier de pictura.

Sibiu

Publicul beneficiaza de intrare gratuita vineri, la spectacolul "Puiul de lebada" in regia Monicai Baldea, de la Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong".

"Puiul de lebada' este o adaptare dupa 'Ratusca cea urata' a lui Hans Christian Andersen. Spectacolul de la Sibiu are drept erou un boboc de lebada, clocit de o rata. Cate umilinte a putut sa indure micutul, din partea tuturor, doar pentru simplul fapt ca nu era asemenea celorlalte! Toti il dispretuiau si se purtau urat, spunandu-i cuvinte grele si ranind-o chiar si pe mama rata, care il iubea la fel de mult ca pe ceilalti puisori ai sai. Magia acestei povesti despre speranta si acceptare este reconstituita de actritele Monica Baldea, Raluca Raduca si Raluca Pavel. Construit cu papusi si obiecte animate, spectacolul este recomandat copiilor cu varsta peste 3 ani", se arata intr-un comunicat de presa remis AGERPRES.

VasIui

La initiativa episcopului Husilor, Ignatie, peste 300 de copii, proveniti din familii defavorizate, vor sarbatori Ziua Internationala a Copilului in cadrul primei editii a programului "Bun venit, copilarie!".

Peste 300 de copii, selectati la nivelul celor trei protopopiate din Eparhia Husilor, cu varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani, insotiti de preotii coordonatori si de voluntari, vor participa vineri la un Te Deum, organizat la Catedrala Episcopala Husi, urmat de mesajul episcopului Husilor si al oficialitatilor prezente. Copiii vor participa apoi la un concurs de desene pe asfalt intitulat "Copilaria in culori", vor lua masa de pranz la un restaurant din Husi, dupa care vor fi prezenti la un program de jocuri pentru copii, coordonat de animatori.

"Daca noi nu vom avea grija de copiii nostri, daca nu le vom vorbi despre credinta si nu le-o vom transmite, ma intreb cum va arata Biserica peste, sa zicem, 20 de ani? (...) Trebuie o aplecare speciala spre ei, sa le vorbiti despre Hristos, sa va vada rugandu-va, sa transmiteti credinta copiilor vostri cu toata responsabilitatea! Nimic sa nu puneti mai presus de copiii vostri, nici cariera, nici banii, nimic altceva! Faceti-va vreme de ei, (...) de investitia in ei va veti bucura o viata intreaga, pe cand toate celelalte pier!", a transmis episcopul Husilor, Ignatie.

Potrivit organizatorilor, actiunea urmareste crearea unor premise de interactiune sociala si familiarizarea copiilor din familii defavorizate cu spatiul religios, potrivit Agerpres.