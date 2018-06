Alegerea unei centrale termice eficiente depinde de mai multi factori importanti, printre care alegerea combustibilului potrivit, in functie de zona casei, dar si de suprafata, alegerea unui model cu o putere de acoperire, in functie de pret, dar si de model.

Care sunt functiile pe care trebuie sa le verifici:

Tipul de combustibil. In momentul de fata sunt disponibile pe piata centrale termice electrice, pe gaz, pe lemne sau peleti. Modelul potrivit se alege in functie de locul si suprafata in care urmeaza sa fie montata centrala. La fel si in functie de zona, pentru ca in afara de energia electrica, ce se regaseste in toate zonele tarii, in anumite regiuni nu exista inca racordare la reteaua de gaze. Mai mult de atat, centrala pe lemne are nevoie de o camera speciala tehnica in care sa fie pastrata, deoarece are dimensiuni mai mari si are nevoie de spatiu. Nu este indicata pentru un apartament la bloc cu doua camere deoarece nu ai suficient spatiu disponibil. Solutia cea mai recomandata pentru apartament este centrala termica electrica.

Puterea si debitul de apa calda. Pentru a afla care este puterea optima cu care ar trebui sa functioneze o centrala, poti calcula volumul de aer incalzit impreuna cu sarcina termica. In cazul debitului de apa, calculele se fac si in functie de numarul persoanelor care locuiesc in casa. Calculele standard s-au estimat la o medie de 10 litri pe minut pentru robinet si in jur de 8 litri pe minut pentru dus. In functie de aceste criterii, alegi o centrala care sa se incadreze nevoilor. Cresterea consumului de apa aduce dupa sine o ajustare a puterii centrale, dar si a debitului de apa, care se poate incalzi in regim de urgenta.

Eficienta energetica si consumul. Centrala termica trebuie sa asigure o incalzire eficienta pe suprafata intregii case. Astfel ca, daca ai o casa cu mai multe camere si mai multe bai este necesar sa instalezi o centrala termica cu boiler, pentru a asigura necesarul de apa calda menajera.

Modelul centralei trebuie ales din partea unui furnizor specializat, care sa iti puna la dispozitie consultanta si garantie pe o perioada cat mai indelungata. In prezent, sunt disponibile pe piata o gama variata de modele noi de centrale termice, diferentele constand in sistemele de protectie, eficienta, sisteme de senzori si programare, etc. Fiecare producator autorizat iti poate oferi pachete avantajoase din punct de vedere financiar, care sa contina caracteristici suplimentare

Garantia produsului. Cu cat este un echipament mai mare, cu multe accesorii, cu atat pretul poate creste. Tocmai din acest motiv, fiind o investitie majora este important sa produsul sa contina o garantie de cativa ani, care sa iti ofere inlocuirea pieselor, daca este nevoie, dar si inspectia tehnica periodica, pe care este obligatoriu sa o faci.